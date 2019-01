La iaia, la nena i els gossos

Pocs dies abans de Nadal –el dia 19– hi va haver en el transcurs de poques hores dos incidents en els quals hi havia gossos com a protagonistes. En un incident un policia municipal de Barcelona en sentir-se atacat per un gos –segons la seva versió– va disparar sobre un gos i el va matar. En un segon incident al cap de poques hores uns gossos American Staffordshire, molt perillosos, van sortir disparats d'una casa i van atacar dues persones que passejaven pel carrer, una d'elles, una dona gran de 85 anys, va patir mossegades importants i estava en estat greu i amb una mà destrossada. Jo ho escoltava per la ràdio. Tot seguit van explicar que hi havia una manifestació de protesta, és clar vaig pensar, que estiguin a punt de matar una dona a Vallvidrera és un fet molt greu. Doncs no, resulta que la manifestació era per la mort del gos. Soc dels que pensen que l'actitud de la gent envers els animals i les plantes en part determina una certa cosmovisió del món. Dic les plantes i no us penseu que exagero, em remeto al memorable discurs de José Saramago d'acceptació del premi Nobel de literatura de 1998 en què parla primer de la seva àvia i després del seu avi: «Estaba sentada a la puerta de una casa, como no creo que haya habido alguna otra en el mundo, porque en ella vivió gente capaz de dormir con cerdos como si fuesen sus propios hijos, gente que tenía pena de irse de la vida sólo porque el mundo era bonito, gente, y ése fue mi abuelo Jerónimo, pastor y contador de historias, que, al presentir que la muerte venía a buscarlo, se despidió de los árboles de su huerto uno por uno, abrazándolos y llorando porque sabía que no los volvería a ver». No puc jutjar el fons del primer incident, no hi ha testimonis que corregeixin la versió del policia. Tenim només dubtes. L'únic que es pot saber és que no anava lligat com diuen les ordenances, ja que en aquest cas no hi hauria discussió. El que sí sé per pròpia experiència és que quan fas excursionisme et trobes amb gossos en situacions molt compromeses, molt més si vas acompanyat de nens. Per exemple a la Vallhonesta –Sant Vicenç de Castellet– anant a Sant Jaume caminant per la carretera surten disparats dos gossos cada cop que passa algú, que és molt sovint. En alguns casos han atacat gent. Podria posar desenes d'anècdotes d'aquestes. I no m'entretinc a explicar la nena soriana de tres anys atacada per un gos que li ha arrencat part del mandíbula (dia 27 de desembre). Sincerament els manifestants no podrien protestar contra els que tenen gossos que ataquen gent? No podrien protestar contra el 85% de propietaris de gossos de Barcelona que no compleixen les ordenances municipals: ni porten xip, ni vacunes, ni registre...? Els polítics no s'atreveixen a dir res, per por de perdre vots, però els que opinem hem de dir, per humanisme, una cosa molt bàsica: en l'escala de valors abans hi ha la iaia de 85 anys i la nena soriana.