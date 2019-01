Asimetria democràtica

La simetria és la correspondència exacta en forma, mida i posició de les parts d'un tot. De forma més senzilla, és la igualtat de dos objectes respecte de l'anomenat «eix simètric». Al terreny polític, la Democràcia és el tot i les seves parts són els partits en representació de la ciutadania que busquen l'equilibri allunyant-se dels extrems. Com que en essència la democràcia és inclusiva i dona cabuda a qualsevol ideologia que vulgui participar en les regles de joc electorals, es colen aquells que se n'aprofiten per violentar-la des de dins, fent de l'asimetria provocada una eina eficaç per aconseguir el poder. El passat i el present ens aporten massa exemples deplorables. Hitler va esdevenir l'infaust cap de govern nazi a Alemanya, amb enganys i argúcies, sí, però a través de les urnes esdevenint un partit únic. Sota l'aparença demagògica de populismes s'amaguen doctrines feixistes.

El feixisme actual té un rostre més amable i no es percep com una amenaça en un món en el qual, excepte en comptats països, no defensa obertament l'Estat totalitari amb partit únic. Representa la nova dreta antiliberal, nacionalista, xenòfoba i sovint fonamentalista religiosa que aparentment no renega de la democràcia però sí de la llibertat i dels valors democràtics. És el nou tipus de feixisme adaptat al segle XXI. Aquesta dreta autoritària, sense complexos, que governa ja a diversos països de l'est d'Europa i ha aconseguit entrar als executius d'Àustria, Itàlia i Brasil. La desafortunada arribada de Trump a la presidència dels EUA l'ha enfortit. És probable que si els Putin, els Orban, els Erdogan, els Salvini, el Strache, els Bolsonaro, Le Pen o Alternativa per Alemanya aconsegueixen consolidar-se al poder no arribin a establir un règim de partit únic, però això només serà la façana d'una moderna variant de dictadura. Aquí ja tenim Vox.