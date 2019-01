Un es mira els regals de Reis, i veu la pluja inacabable d'andròmines, cotxes manuals i teledirigits, tauletes, telèfons mòbils, nines de totes les grandàries. Per no parlar dels jocs de la Play o d'ordinador. Ara s'ha posat de moda una nina acabada de néixer, de nom d'arrels mexicanes, el ksi-merito, llegeixi's Casimerito, que les nenes han de cuidar com si fossin mares. I l'articulista té una sensació estranya: de saturació, amb els regals que fem als petits de la casa.

Fa uns anys, moltes famílies decidien si a casa seva arribava el Pare Noel o el Reis Mags. Avui caguem el tió, amb el simbolisme ancestral de la fusta, de la màgia dels avantpassats de tradició pagesa, fem el Pare Noel i fem els Reigs Mags. Ho fem amb exageració. Precisament, perquè els infants són el més meravellós que tenim. I els volem cuidar. Però no els saturem? Diuen els experts que el regal, un o dos, haurien de ser allò que volen els infants. Un o dos més, haurien de ser necessaris: la roba, material escolar. I algun hauria de provocar en l'infant una reacció. El regal creatiu. Un instrument musical que el faci sentir la música. Una bicicleta, el material per fer un esport, o l'activitat lúdica que li pugui agradar. L'obsequi que sigui un repte per a ell: que el faci sortir del cercle de les pantalles on infants i adults estem ficats, per conèixer el món que ens envolta i emplenar els nens del sol del matí, i dels sorolls del carrer.

Els Reis Mags arriben enganxats a l'escola. Són un tempus fugit. Són monarques de contrades exòtiques, personifiquen la barreja de cultures. Tenen el misteri de la màgia i la saviesa. Gràcies als seus coneixements, van seguir un estel per trobar l'infant Jesús. Per retre el tribut que el fill de Déu mereix, i inauguren la tradició dels regals als més petits. A Castelló d'Empúries, on sembla un tema important per resoldre, formen una comissió per esborrar noms monàrquics dels carrers. Segurament, en la població de tradició més monàrquica de casa nostra. En aquests temps d'amnèsia col·lectiva, de crispació constant, els Reis Mags, dels primers personatges solidaris, simbolitzen tant la saturació de regals, com la innocència per conservar dels infants, i la creença que la màgia segueix present a les nostres vides.