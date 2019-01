Quim Torra va anunciar que aquesta legislatura estaria presidida pels gestos simbòlics però sembla més abocada a quedar marcada per la pura retòrica. L'independentisme va arrencar de Pedro Sánchez el compromís en la investidura de negociar la recuperació d'una dotzena de lleis aprovades pel Parlament i suspeses pel Tribunal Constitucional. El mateix president de la Generalitat va utilitzar el missatge de Cap d'Any per anunciar que això formaria part dels acords del primer consell executiu del 2019. Ahir la consellera portaveu, Elsa Artadi, ens va aclarir que de moment es retocaran quatre d'aquestes lleis per adequar-les a la doctrina del Constitucional. Això mateix ho podrien haver fet amb Mariano Rajoy de president. Un independentisme incapaç de fer complir les seves promeses a Sánchez no té cap credibilitat quan amenaça de fer-lo caure. Mentre Torra insisteix que els independentistes no donaran suport als pressupostos, tant el PDeCAT com ERC es mouen entre el debat intern i l'ambigüitat pública per deixar aquesta porta oberta. I per si cal donar un cop de mà, Dolors Bassa demana des de la presó que no es deixi caure el govern del PSOE perquè al darrere ve l'extrema dreta. Cal suposar que l'independentisme va calcular bé el que va suposar l'acord de govern, que, segons van explicar, tenia tot el sentit i la raó de ser per la situació dels qui estan a la presó. Però el que és innegable és que qui va entendre la finestra d'oportunitat que això significava va ser Pedro Sánchez. El president del govern d'Espanya ha evitat negar mai, tant a la tribuna de les Corts com a qualsevol entrevista, que estigui disposat a aplicar mesures de gràcia als polítics independentistes si el judici acaba en condemnes. I mentre aquesta possibilitat existeixi sap que els seus socis s'hauran de conformar amb una mica de simbolisme i molta retòrica.