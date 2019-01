SOS Costa Brava

Jaume Guillamet Sant Celoni

Com és possible que no es denunciï el responsable de la tala de 700 arbres a la cala Ge­li­da (una de les cales més boniques de la Costa Brava) i que tot el que proposi l'alcalde, el Sr. Piferrer, sigui investigar i sancionar –he, he!– els responsables. A uns tipus que fan això els importa tres «collons» (valgui l'expressió) la multa, la sanció i la justícia. S'ho passen tot pel forro...

Per què no els passa res? Per què no se'ls retiren totes les concessions urbanístiques, es tanca l'empresa i el responsable a la presó...?

Faran el mateix quan vulguin perquè carregant els clients ho tenen solucionat... i quelcom més?

És increïble que no tinguem forma de preservar un paisatge únic com és la Costa Brava i que estigui en mans de quatre «nuevos ricos» que perquè tenen quartos es pensen que poden avasallar-ho tot... Begur, la Conca, Llançà... i el que va vinguent si les administracions no hi posen mà...

Pobre Catalunya, qui t'ha vist i et veu... On són el seny i l'autoestima?



En homenatge

a l'ONCE

Lluís Torner i Callicó GIRONA

Ja fa dies que volíem parlar d'aquest tema, però les passades festes ho han ajornat. Tot i que no se'n va fer el ressò que mereixia, el passat més de desembre, el Grup Social ONCE va celebrar el seu 80è aniversari des de la seva fundació.

Els que som fills de la postguerra, recordem aquelles tires que persones invidents venien pels nostres carrers ?llavors encara no tenien aquestes paradetes actuals?, i d'aquella època ?els anys 40 i 60 del segle passat?, els que som gironins de sempre, tenim el record de dos venedors que foren molt populars a la nostra ciutat, coneguts com en Fonso i en Tinet ?diminutius del seu nom de pila. Eren pare i fill i, ambdós, personatges molt simpàtics, que sempre se'ls veia alegres, fent aquella cantarella de: «Dos iguales para hoy», i afegint-t'hi alguna dita graciosa.

L'Associació ha anat creixent, i la seva obra social també, ja que avui, a part d'acollir el col·lectiu de persones cegues, també té cura d'altres, amb diferents discapacitacions; els ofereix un mitjà per guanyar-se i viure la vida, i els dona tota mena d'ajuts, a través dels avenços que van fent.

Pensem que tothom, i sobretot aquelles i aquells que tenim greus problemes de visió, que posen en perill un sentit tan important, hem d'agrair-los tot el que estan fent, en aquest camp, i els felicitem, sincerament, per la gran labor que duen a terme; desitjant-los èxit i que, per molts anys, puguin seguir realitzant tan noble tasca. És el nostre parer.

Les fotografies del reportatge «Girona i els cines històrics» del Dominical del 6 de gener procedien de l'Arxiu de Xavier Romero, i no n'hi havia cap que fos obra de Jordi S. Carrera ni de Josep M. Oliveras, com s'hi feia constar.