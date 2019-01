Els homes n'estem fins als nassos

De fet no havia posat fins als nassos. I potser no hauria d'haver posat els homes, sinó «la majoria d'homes» estem farts del discurs masclista i feixista de l'extrema dreta espanyola de PP, Vox i Ciutadans. Ja sé que estareu pensant, per què hi poses Ciutadans? Doncs perquè de moment tenen la presidència del Parlament andalús amb els vots de Vox i en són còmplices. Per cert, a veure si s'atreveixen a canviar la bandera andalusa com ens recorda Xavier Domènech –hem perdut un gran polític però hem guanyat un gran historiador– és verda en honor als Omeia del califat de Còrdova i el blanc pertany a l'Imperi Almohade. Tra tra. No en va la bandera és una creació del republicà Blas Infante, un republicà culte i d'esquerres. És clar.

Bé, anem a pams, trobo inconcebible que algú digui que els homes estem discriminats, ningú decent pot afirmar aquesta imbecil·litat. Estic fart que hi hagi neofeixistes que parlin en nom dels homes. En nom meu, no. I em pregunto, per què aquestes desferres humanes ataquen les dones? La primera causa pot ser que de fet tinguin dubtes de la seva masculinitat. Un home normal ha d'estimar les dones (que ningú em malentengui, normal heterosexual o normal homosexual). Per què consideren la dona «l'altra» com si fossin habitants d'un altre planeta? Potser perquè en el seu limitat cap no hi entra la complexitat. D'això podem deduir que són gent amb problemes de relació amb les seves mares, que projecten les seves pors en les dones i que el que necessiten és tractament especialitzat. No hi trobo altra explicació des de la raó. Com pot ser que aquesta gentussa no es commogui en veure una dona apallissada? O pitjor, morta?

L'altre grup d'homes que ens fan avergonyir són els jutges que, en no condemnar els de La Manada com caldria, han fet aparèixer grups construïts amb material d'enderroc de la humanitat que els estan copiant. Com pot ser que on tots veiem una violació salvatge aquests diguin que no ho és? Per què no canviem de jutges d'una vegada? Per què no canviem el tipus d'oposicions on es busqui la capacitat d'estimar el proïsme?

El feminisme té les seves arrels en l'esquerra laica, abans i ara: Teresa Claramunt, Isabel Vilà, Ángeles López de Ayala, etc. Vivíem en la barbàrie, les dones eren tractades durant la dictadura com a éssers sense ànima ni voluntat. Les reivindicacions feministes han fet un llarg camí des del 1977 fins aquí. I encara manquen moltes fites com estem veient cada dia, però ara, a més, hi ha una gran coalició sortida de la FAES aznariana que vol retrotreure les dones al segle XIX. S'han tret la careta. Cal un front popular feminista. Els homes feministes estem cansats de sentir homes malalts que menteixen quan obren la boca. Ens fan fàstic. El progrés de la humanitat s'amida amb la llibertat de les dones. Ni més ni menys.