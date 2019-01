Bassa, ERC i el fre de mà

Dolors Bassa ha dit una obvietat tan gran en una entrevista concedida a RAC1, que no seria notícia si no fos que sembla que és de les poques que ho entén entre el sector independentista. És evident que les coses no són iguals amb un govern del PSOE –amb el suport de Podem i havent-hi arribat gràcies als partits nacionalistes–, que amb un del PP de Rajoy i encara menys amb un dels populars de Casado, Ciutadans i un eventual VOX. Això que és tan lògic que gairebé no necessita cap argument per explicar-ho, n'hi ha uns quants que no ho veuen o fan creure que no ho veuen, especialment aquells que prenen decisions al govern català, al PDeCAT, a ERC, a la Crida i a Junts. No tots els dirigents d'aquests partits estan en la mateixa línia però els que pensen com Bassa no es fan sentir, amb excepcions com Joan Tardà, que sempre sembla que diu el que pensa. No sé si l'exconsellera de Torroella de Montgrí va per lliure i les seves paraules responen només al més que legítim interès per sortir de la presó o si, a més, també explicita el desig d'Esquerra i del seu president, Oriol Junqueras. La segona opció voldria dir que ERC definitivament ha optat pel camí del pragmatisme, però el fet de no saber si aquesta via tindrà els rèdits electorals desitjats, els fa anar amb el fre de mà posat des de fa mesos.