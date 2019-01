Sobre aquells

No he dit res d'aquells que es van estrenar al parlament andalús, en grup resolt del carrer i de cavall, envoltats de banderes flamejants i cantant l'himne de la Legió (Legió és el seu nom, en efecte). Per a què? Sobren els polítics, els diaris, les emissores que ens recorden a cada estona el perillosos que són. I no, no són innocus, sobretot si es posen d'acord les diverses famílies de perfil visigot. Sobretot si Pablo Iglesias triga tres anys a descobrir que no va guanyar les eleccions.

Fa anys vaig anar de reporter a una manifestació d'Espanya 2000 contra els immigrants a Russafa. Després em vaig quedar en qualitat d'antifeixista. Els veïns els van dedicar una difusa però persistent cassolada. Si els haguéssim deixat al seu aire, s'haurien enfonsat sols. La nostra contramanifestació els va donar vol i protagonisme. Vaig aprendre una cosa: oblida qui navega en la direcció oposada a la teva i no perdis el rumb. Pensa i actua per tu mateix.

Aquells caps buits compten ara amb estrategs, teòrics i financers i saben, perquè ho van comprovar amb Donald Trump, com de delicada i sensible és la nostra esquerra, com s'escandalitza de tot i se li dispara el tuit i exhibeix el seu just greuge si algú desitja la mort de Pedro Sánchez. Molt elegant no és, però són desitjos impurs corrents, jo els vaig tenir i això que vaig ser escolà. També saben, els legionaris, com n'és de fàcil emprenyar la nostra esquerra bonista i de llacet blanc, que pretén, fins i tot, acabar amb la prostitució. Per decret llei, suposo.

Els últims gestos de Pedro Sánchez amb l'augment del salari mínim i el reconeixement dels drets de propietat dels creadors jubilats marquen un camí esperançador. El mateix que la revolta de les armilles grogues (no confondre amb llaços, tirabuixons i arracades del senyor Quim Torra) o la vaga dels hongaresos contra l'esclavista Viktor Orban. I és que una esquerra viable no pot viure, només, d'ideologia de gènere i animalista. És imprescindible una referència de classe, popular o, almenys, nacional. O seguirem veient-los créixer: a aquells.