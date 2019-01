A qui vota la manada

Els il·lustres membres de La Manada, tan protegits per l'esfera judicial, van votar en les andaluses i seguiran exercitant aquest dret amb independència del seu rumb carcerari. El sufragi de cada membre de la colla d'abusadors sexuals té el mateix valor que la decisió electoral de qualsevol altre ciutadà, inclosos els pomposos analistes que es pronuncien com si la seva papereta estigués perfumada de sàndal. Voldria vostè coincidir en la suprema sort del vot amb l'opció política dels membres de La Manada? Potser ho ha fet més d'una vegada.

El vot d'aquest quintet menyspreable és secret, però il·lustra millor que qualsevol circumstància contemporània sobre la variada procedència de les voluntats que fonamenten la victòria política, en el que els politòlegs de papereta perfumada de gessamí anomenen «la saviesa de les multituds». L'estupefacció generalitzada davant l'èxit de Vox, que per força ha d'arribar als promotors del partit, sorgeix d'un precepte antidemocràtic. Com és possible, es pregunten els analistes violes, que algú voti diferent a nosaltres? El marc andalús era especialment apropiat per rebatre aquest tòpic, quan el sufragi obligatori apuntava durant quatre dècades a la majoria d'un partit únic.

La Manada també vota, gairebé fa mal escriure-ho. L'aristocràcia implícita que es pot votar el PP de l'amnistia fiscal, de Gürtel i de la reforma laboral, però en cap cas es pot donar suport a Vox pel seu masclisme i racisme, topa fins i tot amb obstacles racionals. «Tots els espanyols», deia Rajoy, i avui sabem que mentia. «Totes les dones», s'avançava en els fòrums feministes, i resulta que hi havia veus i vots dissonants. A falta de decidir si Vox acabarà amb la humanitat, ha liquidat la unanimitat, un còmode vici contra el qual precisament alertava J. S. Mill des de la seva peanya de sant patró del liberalisme.