Lectura recomanada

Des de fa uns anys, em costa llegir novel·la o algun producte de ficció. La majoria de les que començo, d'escriptors que en diuen consagrats o d'èxit, em cauen de les mans a les poques planes o, per ser més precisos, als pocs dies de fer-me el mateix servei que un potent somnífer quan encara no porto ni una plana llegida.

Hi ha excepcions, òbviament, per exemple, Atravesé las Bardenas d'Eduardo Gil Bera. Acantilado, Quaderns Crema. És llegeix bé, la narració és fluida, ben articulada i agradable però, en arribar al final, no acabes d'entendre quin era el propòsit de l'autor. Potser sols és, que ja és molt, explicar bé una història: la fugida del poble elegit –un grup de presos– a la seva terra promesa de les Bardenas guiats per un Moisés, Dámaso Torrentera, que no hi arriba viu i que es preocupa per complaure al senyor Yaben –alter ego de Yavhé– més absent del que caldria. Realisme màgic, com diuen? Entenc altra cosa per realisme màgic.

De sobte, salta la sorpresa. Per aquestes festes em demanaren opinió sobre Teoria general de l'oblit de José Eduardo Agualusa, angolès, d'Edicions del Periscopi. Escepticisme inicial per moltes raons. Però l'edició del llibre és estimulant i innovadora. La introducció és del corresponsal a l'Àfrica de La Vanguardia; el traductor, un poeta especialitzat en traduir escriptors de portuguès ultramarí i, les opinions dels mitjans que incorpora són poc convencionals. Va per la tercera edició.

La història és la dels darrers 50 anys d'Angola vista per la Ludo, una dona tancada en un apartament on escriu el que passa a un país que es dessagna. Des del món local, Luanda, i del personatge enclaustrat, la Ludovica, es reflecteix la crisi de la humanitat. El llenguatge és poètic, sensible i adequat i tan ben organitzats els materials de la història que la lectura és fàcil i engrescadora. Flueix fàcilment i suau, la novel·la

Amb Agualusa i la seva Teoria general de l'oblit se'ns obre una finestra no sols a Angola, sinó també i sobretot, a la literatura en portuguès al Brasil i a l'Àfrica que no acostuma a tenir gaire ressò ni difusió al nostre país. L'autor i l'obra han rebut premis i distincions rellevants, entre elles, el XIX Premi Llibreter 2018. Bona lectura.