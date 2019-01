Espanya no és d'aquest món

A espanya, vivim en un altre món. La crisi de 2008 -que va portar a la recessió a més de la meitat de les economies del món, segons l'FMI; que va contreure el PIB del planeta el 2009 per primera vegada des de 1945 i que va establir un rècord mundial d'aturats, segons l'Organització Internacional del Treball- és considerada un desastre exclusivament espanyol, explicable per factors, causes i actors que només trobaríem a Espanya. Aquesta visió reduccionista es va imposar en la recuperació que va començar a finals de 2013, exactament igual que en el conjunt de la Unió Europea, i que l'atur va començar a caure en les mateixes dates que a la resta del món. Però no. Vam explicar que estàvem davant del «nou» miracle espanyol.

Ara que FMI, BCE, OCDE, Comissió Europea i Banc Mundial han fet successives revisions a la baixa de les previsions del creixement mundial, europeu i de les economies avançades i emergents, a Espanya només s'insisteix en les rebaixes per a l'economia espanyola. I això malgrat que aquest cop Espanya desaccelera menys que Europa. En un món envoltat d'incertesa, Espanya pateix el mateix que la resta. O com diu el secretari general de l'OCDE, Ángel Gurría, ens pensem que Espanya és a Mart?