Torra fa les amèriques

Presidentorra és als Estats Units, amb el seu habitual aspecte d'acabar de desembarcar a l'illa d'Ellis després de vint dies a les bodegues d'un vaixell de càrrega, i amb la peregrina idea d'«internacionalitzar el conflicte», expressió que de moment es tradueix en el fet que l'expresident fugat fos saludat a les Illes Feroe per un senyor que assegurava ser no sé quin càrrec de no sé quin govern d'aquell ignot indret. De moment, als EUA només s'interessen per Presidentorra els mitjans públics catalans allà desplaçats, i s'hi interessen no per l'interès del que pugui dir, sinó per l'interès d'un viatge de gorra: ja que dels pressupostos en surten els diners per pagar el viatge de Presidentorra, seguici i periodistes, aquests com a mínim han de posar-li un micro al davant i que gralli. Al país on sacseges un arbre del poble més remot del mitjà oest i cauen tres emissores locals de ràdio, cinc diaris i un parell de setmanaris, només els mitjans públics catalans simulen interessar-se pel que digui el presumpte president. Tota una imatge del pes de la Catalunya actual al món.

Malament deuen estar les finances a Palau que no puguem pagar ni mitja plana de publireportatge en el periòdic d'una high school, per a diversió de teenagers entre tiroteig i tiroteig. Podríem almenys enviar un pernil a algun periodista americà a canvi de preguntar alguna cosa a Presidentorra, ni que sigui l'hora, i ja s'encarregarà TV3 d'obrir el TN titulant «Presidentorra marca el tempo als americans». O disfressar d'americà el corresponsal de Catalunya Ràdio, posant-li al cap un barret texà i al micro un nom que comenci amb RKO. El que sigui, per dissimular el ridícul d'anar pel món a parlar només pels catalans.

Presidentorra assegura, a sobre, que intensificarà els viatges arreu del món, cosa que es podria prendre com una amenaça a la societat de nacions. Però vist el nul interès que desperta entre polítics, jubilats, aturats i periodistes en general, cal prendre la declaració com a estímul per als corresponsals que l'han acompanyat. Com que queda lleig dir-los «aquesta patotxada que fem aquí la repetirem en altres llocs, veureu que bé que ens ho passarem viatjant a compte dels catalans», en diu «internacionalitzar el conflicte», que és el mateix però queda més fi.