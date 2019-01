Mentre a Alemanya ha quallat l'expressió nazis raus, avui convertida en hashtag i anteriorment popularitzada per la banda de punk rock Slime, que si fa no fa significa nazis fora, Pirineus avall, la ultradreta viu en un somni mercès a l'altaveu constant que troba en la majoria de mitjans de comunicació, públics i privats, de dretes i d'esquerres, que s'han begut l'enteniment i no paren de difondre qualsevol acció, fet o declaració que fan aquells que majoritàriament són rebutjats a la resta d'Europa, malgrat que ja tenen representació política a una vintena de països europeus.

La manca de cultura ideològica i un periodisme sense criteri ja té aquestes coses. Malgrat que no siguis ningú, malgrat que la teva formació política només tingui representació parlamentaria a Andalusia i malgrat que tot allò que dius hagués de generar la intervenció immediata de la justícia i sigui un insult constant als drets dels ciutadans, els mitjans de comunicació s'han rendit a la trama dels moviments ultradretans i els fan la feina, cedint-los espais i minuts informatius molt per damunt d'altres col·lectius de la societat, molt més representatius i, sobretot, respectuosos amb la democràcia i les llibertats.

Com defensa, en un recent article titulat «Nou llenguatge masclista», la catedràtica de la Universitat de Barcelona Estrella Montolio, experta en comunicació i lingüista, la paraula té conseqüències, excepte en aquest país on es tolera tot si prové de bandes ultradretanes, xenòfobes, feixistes i d'expressió violenta.

Quan la representació parlamentària d'aquests ultradretans radicals s'hagi estès a la majoria de les comunitats i al Congrés, aleshores sortiran veus lamentant-se per haver facilitat tant l'assalt a les institucions de grups que haurien de ser il·legals a qualsevol país democràtic. Voldrem posar la bena quan la ferida ja supuri i sagni amb intensitat, quan hauria estat possible menystenir-los, condemnar-los al silenci i al desconeixement absolut i tancar-los tots aquests altaveus que ara estan cegament al seu servei, fent un mal incalculable. Només recordem que els mentiders, els distorsionadors, els manipuladors..., no ho serien sense els mitjans per ser-ho.