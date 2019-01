Tanca els ulls

Les exploracions interestel·lars a la recerca d'una fotografia de la cara oculta de la Lluna o de l'Última Thule (excel·lent al·literació per cert) tenen alguna cosa de colonoscòpia, ho sap qualsevol que s'hagi deixat examinar els intestins. Curiosament, les imatges obtingudes no són gaire diferents de les d'una inspecció gàstrica: menuts, tumors, rugositats... Tot fa referència a una situació patològica. L'Univers sembla el resultat d'una diarrea: gasos, líquids, residus en descomposició, un pèsol sense digerir... Un d'aquests vestigis sòlids és la Terra, on les condicions de la seva escorça han donat lloc a l'aparició de patògens classificats per ells mateixos en vertebrats, invertebrats, etc. La Terra és la bola d'un escarabat piloter. És plena de nutrients (vostè i jo, potser), però també de substàncies tòxiques (nosaltres, potser). I s'expandeix. L'univers s'expandeix fruit d'aquella ventositat brutal coneguda com el Big Bang. Continuarà expandint-se i ens anirem allunyant d'aquest tros de fòsfor que ens escalfa i al qual anomenem Sol.

Per alguna cosa els artefactes que enviem a l'espai s'anomenen sondes. És el que són. Com la sonda que el metge ha introduït en el teu cos i que ara es troba a la zona del còlon enviant a la base, és a dir, al monitor d'imatges que el gastroenteròleg interpreta sagaçment. Aquí hi ha la cara oculta del teu cos i també la teva última Thule. Crida l'atenció la manera com l'ésser humà s'investiga a si mateix. Al mirall de tota la vida, en el qual ens veiem la pell, se suma ara el mirall de dins, el de les vísceres. Al telescopi de sempre, que ens proporcionava una vista espectacular de la superfície, se succeeixen ara aquestes sondes que constitueixen una manera de ficar el dit pel cul a l'Univers per comprovar la mida de la pròstata.

- Li acabo de treure uns pòlips que no tenien bona pinta –et diu el metge quan tornes de l'anestèsia.

- I a l'Univers? Què li han tret a l'Univers?

El metge es gira cap a la infermera:

- No s'ha despertat encara.

Tu tanques els ulls i aquí està, un cop més, l'Última Thule.