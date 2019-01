Un servidor, de petit havia estat algunes vegades a Besalú. Fins i tot vaig acampar en solitari al riu, amb un minikit de supervivència, vestit d'escolta, ja que corria la brama que els de l'OJE atacaven els escoltes vestits d'uniforme. Coses de la joventut. En aquells moments Besalú era un poble totalment adormit, sense ni un turista, ni activitats culturals, una mena de desert rural. Però les coses no canvien perquè sí. A part dels seus atractius arquitectònics, i d'estar situada en la ruta del turisme jueu de tot el món –que Banyoles, la meva ciutat, malgrat que també va tenir un call, malauradament no ha sabut aprofitar–, aquesta transformació radical i positiva també té noms. Entre ells el de l'alcalde Lluís Guinó, un patriota i una persona atenta i activa a aquest despertar cultural. Està processat per desobediència per haver votat a la Mesa del Parlament a favor de la tramitació de la Llei del referèndum, a l'espera de judici, amb la qual cosa ja veiem que es tracta d'un personatge solvent i fiable.

Com tothom sap, la transformació de Besalú ha estat fabulosa. Avui Besalú bull de turistes de tot el món, de botigues, de restaurants, però també d'activitats culturals: diverses fires –com la fabulosa d'editorials independents– que caldria potenciar més, a parer meu–, els Besalú medieval i jueu, la Fira de la Ratafia, etc. Complementa aquest panorama algun museu, i particularment Micromudi, Museu de les miniatures i microminaitures, obra única de Lluís Carreras.

Però una de les aportacions més singulars al desvetllament cultural i artístic de Besalú és la de l'artista colombià Duvan. Un dels artistes més reconeguts del seu país i internacionalment, fa anys que va fixar la seva residència a la ciutat comtal. Artista solidari, ha cedit obra seva al municipi, com la suggerent Cadira de la Pau, que podem veure al parc del Fluvià. Però la seva aportació més singular, gràcies a la bona sintonia amb l'Ajuntament, ha estat, sens dubte, la gestió de la capella romànico-barroca de Sant Martí de Capellades, situada a l'entrada de la vila. Primer es va procedir a una acurada restauració i significació de l'espai (a cura de la Diputació i l'Ajuntament) i a continuació l'artista l'ha convertit en un espai de reflexió plàstica i espiritual –no en el sentit de religió concreta–, sinó d'allò sagrat. És com una capella laica i universal, que ens fa pensar, reflexionar i fruir. És, alhora, un espai que corprèn, amb la subtil i respectuosa intervenció de l'artista que de cap manera s'hauria de malaguanyar. Si hi aneu –cosa que us recomano– us convido que llegiu el quadern de notes dels visitants –que són d'arreu del món– i ha deixat textos d'allò més emotiu i agraït. Hi podem fruir de concerts de grans artistes clàssics –piano, violí, lírica..., presentacions del llibres– com la d'un servidor La cuina medieval i renaixentista. Moros, jueus i cristians i altres activitats que ennobleixen l'activitat cultural emergent de Besalú.