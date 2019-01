Gris, marró, blau

Des del ¡A por ellos, oé! la Policia Nacional està desbocada. Ha arribat un punt que és transcendental que el govern del PSOE imposi una profunda reorganització i redemocratització d'aquest cos. L'operació de dimecres a les comarques de Girona en contra de l'independentisme, amb la vehement detenció de càrrecs electes de la CUP, es va fer al caire de la democràcia, sense ordre judicial, sense cap mena d'explicació pública per part del cos armat i privant els detinguts d'assistència legal. És l'aplicació del manual de guerra psicològica que al llarg de la història l'hem observat en indrets remots i sinuosos o en moments de guerra bruta. No és que els fets de dimecres recordin temps passats, sinó que recupera maneres de fer del passat que ara mateix Espanya no es pot permetre. Sobretot perquè porta mesos obligada a reivindicar-se com una democràcia, després d'haver quedat arruïnat el seu prestigi quan va enviar policies d'assalt, entonant càntics guerrers, contra els ciutadans l'1 d'octubre de 2017. I també perquè el govern d'Espanya actual ha optat pel diàleg com a únic camí.

El PSOE no es pot permetre que a Catalunya cali definitivament el missatge que qui mana dins la Policia Nacional és l'anomenat «Trifachito». De forma urgent ha de depurar responsabilitats i fer les destitucions que calguin. Advertint d'aquesta manera als cossos policials que l'ordre de « A por ellos, oé!» està desactivada. Perquè en cas contrari semblarà que el trident format per Abascal, Rivera i Casado, siguin els que dirigeixin l'acció policial i, sovint judicial, del país.

Amb els fets de dimecres, la Policia Nacional no només va fer detencions sense cap ordre judicial, sinó que va violar la Constitució envaint les competències dels Mossos d'Esquadra, que són la policia integral a Catalunya que li pertoca abordar els problemes d'ordre públic. En aquest sentit, sembla que els resposables del CNP intentin una mena de reconquesta policial, traient per fi de dins seu tot el cabreig acumulat durant anys perquè mai van poder digerir el traspàs de competències als Mossos, que van observar com una rendició de l'Estat.

La Policia Nacional del gris va evolucionar al marró, després al blau i ara és indispensable un color nou i net. Però sobretot que es desprengui d'una punyetera vegada del gris, abans no acabin amb tots els colors de paleta.