Els presos, una amenaça pel PSOE

Que hi hagi presos polítics al Regne d'Espanya no és altra cosa que la involució política d'ultradreta que esta patint el món. A EUA tenen en Donald Trump, a Brasil en Jair Bolsonaro i aquí tenim la gran coalició del PP, Cs y Vox, tots al voltant de la FAES de Josemari Aznar. Podeu pensar que exagero. Als mítings de Donald Trump un dels crits més impactants i sovintejats es feien quan el tòtil començava a criticar Hillary Clinton. La gent enfervoritzada cridava «empresoneu-la, empresoneu-la». Aquí hi ha hagut mítings en què parlava el marit de la Preysler, Vargas Llosa; i al que va criticar l'organització del Moviment Indígena dels EUA com a «supremacista, negacionista i patètica de descriure el genocidi», Josep Borrell; i Paco Frutos el gran enterrador del PCE. Tots plegats dirigits per una organització, SCC, amb un president feixista. No exagero, un que va a Gandesa al Coll de Moro, lloc on Franco dirigia la Batalla de l'Ebre a fer-se una foto amb una bandera espanyola amb l' aguilucho, com li diríeu? Bé, en aquestes manifestacions la gent què cridava? « Puigdemont a prisión».

El PSOE va reaccionar correctament el 2 d'octubre volent la reprovació de la Soraya Sáenz de Santamaria al Congrés per l'actuació dels piolins, però el dia 3 Felip VI va donar l'ordre d'un « a por ellos» institucional i la van guardar en un calaix i van acabant aprovant l'aplicació del 155.

Els presidents socialistes d'Extremadura, Castella la Manxa i Aragó, en els seus discursos de cap d'any, molt nerviosos i amb una ceguesa i falta de cultura política inquietant, es van ficar amb els republicans catalans, sense adonar-se que en aquestes regions espanyoles no es presenten els independentistes catalans, sinó que qui els pot fer fora al maig és la gran aliança de PP, Cs i Vox. La gent del PSOE es va molestar perquè els catalans despertàvem el monstre, ara, per fi, s'han adonat que el monstre actua a Andalusia. Casado cada vegada que diu que cal aplicar el 155 perpetu a Catalunya, també diu que Podem no és un partit populista perquè es republicà i també que el PSOE no és constitucionalista. Si un dia mana la coalició d'extrema dreta aznariana, els republicans catalans estarem en perill, els republicans espanyols també, els socialistes catalans i espanyols que es calcin, aniran « a por ellos». També aniran a per les dones, els gais, els maçons, els musulmans, els protestants, els ateus, els bascs, els gallecs i qualsevol dissident sigui de Mollerusa o de Salamanca. O Pedro Sánchez és valent i indulta els presos l'endemà de la sentència que ja tenen escrita uns jutges que han fet cursos a la FAES, o els següents seran ells mateixos. Ja cal que s'ho pensin una estona i deixin de fer el passerell. Cal una gran coalició, un gran bloc històric republicà que lluiti contra la barbàrie que ens està envaint.