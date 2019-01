Agraïment

M.Àngels Ministral Masgrau | Girona

La família Ministral-Masgrau i Roca-Salvatella volem agrair públicament totes les mostres de suport i estimació rebudes pel traspàs de la nostra estimada Marta.

En especial, volem fer arribar el nostre agraïment a tot l'equip de l'ICO (Institut Català d'Oncologia) i de l'hospital Dr. Josep Trueta que la van atendre, per les cures rebudes, la professionalitat i la humanitat que ens han demostrat.

L'escalf de les abraçades i paraules que hem rebut tots a­quests dies ens donen forces en aquests moments tan tristos.

La mort ens separa, però també ens uneix.

Amb la Marta al cor, amb el seu exemple de fortalesa, coratge i determinació, continuarem caminant, sempre endavant.

Gràcies!

Festa de Sant Antoni: una tradició que es manté

Joan Corney Vilà | Girona

El creixement urbanístic de la ciutat de Girona ha transformat el caràcter agrícola de Palau-sacosta i l'ha substituït per urbanitzacions i edificis residencials, industrials, comercials, esportius i de serveis. Pe­rò aquest creixement no ha esborrat una antiga tradició històrica i cultural: la celebració de la Festa de Sant Antoni.

Anys ha la pagesia homenatjava amb una festa aquest copatró del poble i portava algun dels seus animals a la plaça de l'església perquè rebessin la seva protecció en forma de benedicció. També oferien lots amb peus de porc que se subhastaven a la mitja part d'unes sardanes.

Avui a les nostres cases no hi ha ni vaques per produir llet ni cavalls per ajudar en les feines del camp. Però hi tenim animals de companyia i mascotes de tota mena. Tots ells i totes elles seran benvingudes diumenge vinent, dia 20, a 2/4 de 12, per reviure l'antiga tradició i recordar aquestes arrels històriques de l'actual barri de Palau-sacosta. A les 11 hi haurà l'ofici religiós, i a les 12 les sardanes.

Convidem tothom a participar-hi. I agraïm a tots els grups municipals que en el Plenari del dia 10 de juny de 2013, –any del 50è aniversari de l'annexió dels tres municipis veïns al de Girona– aprovessin per unanimitat una moció amb propostes com aquesta: «Assumir com a pròpies de la ciutat de Girona les festes tradicionals de cada municipi annexionat vetllant pel seu coneixement, difusió, conservació i continuïtat».