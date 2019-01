El CAP de Taialà: no era culpa del 155

Ara fa un any, la Generalitat, a través de l'Institut Català de la Salut (ICS), va decidir tancar el CAP de Taialà els festius i els caps de setmana. Davant la lògica indignació dels veïns, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va lamentar que «amb l'aplicació de l'article 155 no hi hagi cap responsable polític amb qui poder-ho negociar». I el tinent d'alcalde i regidor de Taialà i Germans Sàbat, Joan Alcalà, va escriure un article al Diari de Girona, agafant-se a la mateixa excusa, que en aquells moments servia per justificar-ho tot: «Aquí és on hem topat amb la dura realitat del 155 (?) La manca de direcció política ha evitat poder plantejar altres equacions per evitar reduir el servei del CAP». En realitat, era una decisió del Govern català.

Com que s'atrapa abans un mentider que un coix, un any després, JxCAT, ERC i la CUP han impedit al Parlament de Catalunya que el CAP de Taialà reobri els caps de setmana. JxCAT i ERC votant explícitament en contra i la CUP, tan preocupada pels problemes dels ciutadans i blablabla, ni tan sols va assistir a la comissió parlamentària. Madrenas ha dit que no hi dona suport i que no hi està d'acord, però els fets són els que són. I Anna Caula (ERC), que aposten per optimitzar recursos i serveis, una frase que no vol dir res però que confirma que el CAP de Taialà continuarà tancat els festius i caps de setmana. Si la reelecció dels diputats depengués dels ciutadans, es veurien obligats a defensar els interessos dels seus electors, però, com que en el sistema polític espanyol i català, els seus càrrecs depenen exclusivament de la direcció dels partits polítics, tots a mirar cap a un altre costat, i els veïns de Taialà sense el servei sanitari. Tenia raó Joan Alcalà quan parlava de «manca de direcció política». La de l'actual govern.