Dalí, un artista que no para de créixer

Dalí és molt més important ara que fa 30 anys, perquè se l'ha estudiat més, ha arribat a les generacions més joves, que curiosament són molt fans de Dalí, s'ha aprofundit en la seva vida i en la seva obra, s'ha anat donant una altra interpretació a la creació del seu personatge (...) Tot plegat consolida Dalí com una figura polièdrica, una expressió que fem servir molt però que en el seu cas s'hi escau molt». Aquestes paraules de Montse Aguer, directora dels Museus Dalí, obren un reportatge que publiquem avui al suplement Dominical per recordar que la setmana que ve es compleixen trenta anys de la mort de Salvador Dalí. La seva defunció va suposar una autèntica commoció en el món de l'art i va generar dol i expectació a la ciutat de Figueres, amb milers de persones visitant la capella ardent a la Torre Galatea i sortint al carrer per contemplar el pas del seguici fúnebre.

Dalí era en aquell moment un personatge feble, delicat, terriblement envellit, envoltat de polèmiques relacionades amb falsificacions, secretaris, tombes... Feia temps que es trobava molt lluny del creador que havia enlluernat les grans capitals de l'art, del provocador que havia atret l'atenció de la premsa i s'havia convertit en un fenomen de masses, del geni que havia convertit l'Empordà en el seu paradís i font d'inspiració...

Trenta anys després, però, la situació s'ha capgirat totalment, i aquella imatge decrèpita i polèmica de Dalí ha quedat enrere, i ha recuperat protagonisme: el Dalí artista, l'innovador, l'avançat al seu temps... Ho demostra l'interès creixent per la seva vida i la seva obra que es posa de manifest, per exemple, en l'elevada xifra de visitants als museus dalinians o a les exposicions que se li dediquen en diferents indrets del món.

En aquesta transformació hi ha tingut un paper destacat la Fundació Gala-Salvador Dalí, que durant molt de temps es va dedicar, de la mà de Ramon Boixadós, a dignificar la figura de Dalí, recuperar-ne el prestigi, lluitar contra les falsificacions i altres situacions controvertides, i a agafar pes com a organisme encarregat de preservar, conservar, gestionar i difondre el llegat dalinià. Després de Boixadós, l'actual president de la Fundació, Jordi Mercader, ha mantingut la mateixa línia de treball, interessant-se a més per difondre el vessant intel·lectual de Dalí, que per a ell és molt rellevant i no està prou estudiat. Tot plegat fa que, com apunta Montse Aguer, Dalí sigui avui més important que fa trenta anys. I es treballa perquè la seva rellevància segueixi creixent.