Més o menys la meitat dels polítics catalans estan desconnectats de la realitat. És una obvietat. Això no disculpa que se'ls hagin de recordar els fets quan ho demostren. Poc després del referèndum al Regne Unit, va fer fortuna l'expressió ara, el «Catexit»: sortir d'Espanya, però sense sortir de la Unió Europea. Era l'aposta naïf d'aquells que continuen creient, com Francesc Pujols, la profecia: «Arribarà el dia que els catalans, pel sol fet de ser-ho, aniran pel món i ho tindran tot pagat».

Vistes les conseqüències del Brexit és obvi que la majoria dels catalans i, el més greu, els seus polítics no saben com funciona el món. La sortida del Regne Unit de la Unió Europea, en la qual només ha estat quatre dècades i on ha mantingut la seva moneda pròpia, que mantenia totes les seves estructures pròpies d'Estat i que fins i tot tenia seient permanent al Consell de Seguretat, s'ha convertit en un calvari per als ciutadans de carrer al Regne Unit.

Que la secessió unilateral de Catalunya era una «boutade», ha quedat més que demostrat. Però qui cregui que una separació acordada a l'estil britànic és un programa raonable per als catalans no coneix prou el món on habita. El temps ho posa tot al seu lloc. També el «Catexit».