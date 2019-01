COMPLICAT BREXIT

La sonora derrota de l'acord de sortida pactat pel Govern britànic de la conservadora Theresa May i la Unió Europea (amb una diferència superior als 200 escons) ha augmentat la incertesa sobre el complicat procés iniciat fa dos anys i set mesos, quan el Regne Unit va rebutjar, en referèndum, la permanència a la UE.

El següent pas (tal com va exigir el Parlament de Westminster, actual controlador del Brexit en aquesta fase del procés) es produirà a finals de gener, quan el Govern de May haurà de sotmetre a votació un pla alternatiu de sortida de la UE.

No obstant això, després que May superés la moció de censura plantejada pels laboristes de Jeremy Corbyn, el calendari aguaita (falten 10 setmanes per a la mitjanit del 29 al 30 de març, moment en què hauria de consumar-se el Brexit) i els fets no han canviat, substancialment. D'una banda, el govern de May no es mou de les seves línies vermelles (rebutja la petició de Corbyn perquè el Regne Unit segueixi en una unió duanera); per part de l'oposició, no pot forçar noves eleccions i és gairebé impossible que pugui configurar una majoria que porti el Regne Unit a un nou referèndum; en el cas de Brussel·les, els 27 països de la UE es mostren ferms en no renegociar l'acord derrotat i, a més, exigeixen un consens previ May-Corbyn per trobar motius que justifiquin allargar uns mesos la negociació.

Així doncs, què queda? Com deia un personatge tan britànic com Sherlock Holmes, «descartat l'impossible, el que quedi, encara que sigui improbable, ha de ser la veritat». I la veritat no és altra que cada vegada és més proper un escenari de No Deal o Brexit sense acord. Resultat que ningú desitja, però tampoc sembla que hi hagi força ni voluntat suficients per evitar-ho.