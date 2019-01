Una precisió sobre la font de l'Abella

Joan Corney Vilà Girona

Llegeixo a l'edició de diumenge del Diari de Girona: «El barri de Montilivi estrena una nova zona d'esbarjo a la renovada font de l'Abella» que signa la Sra. Raquel Gironès. Celebro la recuperació d'aquest espai i felicito els veïns i veïnes de Montilivi per haver votat aquest projecte als pressupostos participats del 2016. També per prioritzar el benefici de la ciutadania i la fidelitat a la tradició per davant dels estrictes límits del barri. Però, del text de la notícia, he de rectificar aquesta frase: «També s'han connectat dues parts del barri de Montilivi». En realitat el que es connecta «a través d'un accés de vianants adaptat i abalisat» és el barri de Montilivi amb el de Palau-sacosta, on sempre havia estat ubicada la font de l'Abella i on es va decidir situar aquesta recuperada zona d'esbarjo.

No critico la Sra. Gironès per haver-ho escrit, sinó la possible font municipal d'on imagino que ha obtingut bona part d'aquesta informació. Ja en una notícia del 27/06/2018 a la web del consistori gironí –que com a font qualificada hauria de ser del tot fiable– s'hi llegeix aquest mateix error.

Per respecte a la ciutadania crec poder demanar la màxima cura a fi que les notícies ens arribin amb total fiabilitat i precisió.



Qui sigui frare que prengui candela

Màrius Viella La Bisbal d'Empordà

Raons de disconformitat envers les gestions dels diferents governs, a la comunitat andalusa, no li manquen, com tampoc a la resta de les comunitats i nacions de l'Estat, atès que la corrupció ha estat generalitzada arreu, però la davallada de participació del cens electoral en els proppassats comicis andalusos no es pot entendre des de cap angle polític: que els resultats difereixin de manera tan catastròfica entre les eleccions de l'any 2015 i el 2018 és preocupant, com també incomprensible, perquè en el cas que s'hagi volgut castigar el partit majoritari andalús, deixant d'anar a votar, crec que ells mateixos s'han tirat la terra a sobre. Espero que els que no varen aprofitar per exercir el seu dret a votar sàpiguen callar i acceptar el que ells han creat, i en els propers comicis rectificar, que diuen que és de savis.

És alarmant escoltar els extremistes ultradretans fent ostentació d'una xenofòbia que tant havia costat d'erradicar i d'altres valors que es volien erradicar i que tant ha costat d'aconseguir. Els abstencionistes andalusos de ben segur que molts tenen familiars independentistes i socialistes a Catalunya. Han pensat en el mal que els poden haver fet? Crec que aquesta reflexió podria molt ben ser un referent per a tots els catalans d'arreu, i principalment per a tots els de Catalunya (perquè a Espanya també n'hi ha de catalans) que amb la intenció de perjudicar l'independentisme podrien afavorir la xenofòbia i el nazisme Franco-alemany.

Catalunya no pot recular ni un pam, ens han fet massa mal per tornar a la submissió del «Si Woana»; els polítics empresonats i els exiliats pel seu pensament no perdonarien mai que el seu suplici i sacrifici no hagués servit de res.



Una dècada

Alba Coto Esofet Girona

L'altre dia estava a les xarxes socials i vaig veure una fotografia d'un os polar de fa 10 anys i un d'avui dia, i això mateix també d'una glacera. Veure les comparacions em va fer quedar bocabadada. L'os estava molt prim en comparació del de 10 anys enrere, i la glacera pràcticament havia desaparegut. Jo personalment crec en el canvi climàtic, i crec que s'està danyant molt el planeta amb la contaminació, i el que més el deteriora és la producció energètica i la del transport, juntament amb molts altres tipus. Potser hauríem de conscienciar-nos i posar-hi tots de la nostra part, ja que això no és una feina individual sinó un problema que ens afecta a tots.