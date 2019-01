Defensar-nos del defensor

Si jo fos familiar d'en Pasqual Maragall, aniria amb compte amb el síndic Ribó. Si ha sigut capaç de fer signar a l'exalcalde de Barcelona un manifest en favor d'excarcerar no sé quins presos, capaç serà de fer-li signar qualsevol altra cosa, des de nomenar hereu universal un tal Ribó, a un xec en blanc al portador. Al síndic li és igual que en Maragall pateixi Alzheimer i que els metges hagin criticat l'ús que ha fet de la seva firma, ell insisteix que va parlar amb el malalt i aquest va acceptar firmar pels presos. Tu diràs. I segurament també hauria acceptat regalar-li el rellotge i la corbata, si en Ribó li ho hagués demanat, i no és per donar idees al síndic.

Una de les grans preocupacions dels familiars de malalts d'Alzheimer són els voltors que els ronden, si bé no tots tenen càrrec institucional retribuït amb 129.000 euros. Sé del que parlo perquè, quan me'n vaig adonar, la dona que cuidava la meva tia, ja lluïa les joies i l'abric de visó d'aquesta, i ves a saber si la roba interior. En fer-li notar, es va limitar a respondre un «m'ho ha regalat la senyora», que sona igual que aquest «en Maragall em va dir que volia firmar» esgrimit per en Ribó.

Faci'm cas la família, tanqui la porta amb llisquet i no l'obri al síndic per més que insisteixi. Si li ha sortit bé la jugada una vegada, voldrà repetir.

- Bones tardes, Diana, vinc perquè en Pasqual em signi unes cosetes...

- Però... però... si aquests papers estan en blanc!

- Ell m'ha dit que els vol signar. Ja els ompliré jo després.

Mentre tot es redueixi a signar documents innocus en favor de presos, de la ratafia o de la catalanitat de Cervantes, els familiars no han de preocupar-se. Però malfiïn-se el dia que en Ribó insisteixi a endur-se l'exalcalde a cal notari a firmar uns papers de res.

El síndic de greuges té la funció de defensar els ciutadans, però el que urgeix és crear un síndic que ens defensi del síndic de greuges. Aquí ningú no es pot sentir segur, que aquest home ensuma de lluny quan algú té els primers símptomes de malaltia mental i se li presenta a casa amb una carpeta plena de documents per firmar i d'obscures intencions. Encara l'hem de veure embolcallat en un abric de visó i ves saber si amb calces de color carn.