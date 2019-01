El retorn de Ferran Rahola

Avui dimarts, a les 19 h, a l'ajuntament de Girona, es presenta el llibre Caricatures de l'exili català del 1939 i altres dibuixos del mestre i caricaturista Ferran Rahola i Auguet. Un volum, auspiciat pel mateix Ajuntament, de l'edició del qual ha tingut cura el fill petit de l'autor: Pompeu Rahola i Fabra.

Ferran Rahola, fill de Carles Rahola i de Rosa Auguet, nasqué a Girona l'any 1914. Hi visqué una infantesa i una joventut felices. Cursà els estudis de Magisteri a l'Escola Normal de Girona. Exercí l'ensenyament a Campdevànol i a Santa Eugènia de Ter. La seva trajectòria com a docent resultà tan intensa com efímera –de 1935 al 1937– per causa de la Guerra Civil i de l'exili a l'Estat francès l'any 1939.

En passar la frontera, fou internat als camps de concentració d'Argelers i de Bram. Quan en sortí, anà a Montpeller, on conegué la filla petita de Pompeu Fabra, Dolors, amb qui es casà i tingué cinc fills. La família visqué primer a Perpinyà i, després, a Reims, on Rahola treballà, respectivament, en una fàbrica de sabó i en una empresa tapera.

Les circumstàncies, les coneixences, les feines i els llocs de residència anaren, doncs, canviant al llarg de la seva vida, però hi hagué coses que no, com ara la seva afició al dibuix i a la pintura, que li venia de petit. Les caricatures eren una de les seves predileccions. En feu moltes. El seu fill Pompeu ens n'explicava el motiu: «Era una persona que s'interessava molt pels altres. Li agradava observar les persones, que respectava moltíssim. Per això va ser un bon mestre, perquè observava i respectava. Es fixava en els detalls que mostraven una personalitat i sabia posar sobre paper un xic d'aquesta personalitat».

Precisament el mes de març de l'any passat el mateix Pompeu Rahola, en nom de tots els germans, feu donació a l'Ajuntament de la nostra ciutat del fons documental del seu pare, que, entre altres coses, a més d'un dietari que escriví com a docent, contenia fotografies, documentació en forma de correspondència... i dibuixos.

Fruit d'aquesta donació s'ha editat aquest llibre, que recull dibuixos, retrats i, sobretot, caricatures de personalitats de l'exili, com ara Pau Casals, Laureà Dalmau, Pompeu Fabra... Cada il·lustració ve acompanyada d'una breu biografia que el lector agraeix molt.

Ferran Rahola feu la seva vida a França. Morí a Reims l'any 1994. El llibre, a part del valor i del significat en si, ajudarà, n'estem convençuts, a recuperar –i a valorar com es mereix– el seu autor.