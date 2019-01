Quan França estossega

Comentava un propietari de pisos de lloguer de Llançà la preocupació amb què viu la crisi política de França. I fins a quin punt els seus lloguers de temporada baixen el rendiment, coincidint amb una situació política al país veí d'inestabilitat, conflictes i protestes. En aquest panorama, només falten els taxistes emprenyats. Al nostre voltant, els esdeveniments del món ens afecten i tenen conseqüències.

Segurament, a causa de la crisi econòmica tan dura i perllongada, s'han alçat estratègies polítiques que prometen el paradís celestial, canviant una bandera, o aixecant murs per als que venen de fora, en fi, per als pobres, perquè els rics tenen les portes obertes. A l'hora de la veritat, la realitat sempre és més complexa, més dura i fuig del conte de fades que alguns profetes ens prometen. Vegin els britànics, primers entestats a marxar de la Unió Europea. Avui completament acollonits, i perdonin, per les conseqüències d'una sortida sense un acord. No només seria una enorme davallada econòmica i industrial per a ells, i en menor mesura per a nosaltres, sinó que implica la fugida de moltes entitats financeres que donen tants ingressos a les arques britàniques. I si els illencs viuen aquesta sotsobra, amb el seu potencial, amb les grans marques que tenen; per què no mirem cap a nosaltres, un moment?

Aquí també han sorgit ideologies que prometen grans paradisos i beneficis econòmics, a condició d'emplaçar, posem per cas, una frontera en l'Ebre. Intentar ser una mena de segona Andorra, no com a paradís fiscal, que també, però se'n cuiden de dir-ho obertament, sinó amb relació al benestar econòmic. Els resultats els veiem amb el pas del temps. Amb més de 4.000 empreses que deslocalitzen la seu social i fiscal, davant una situació política incerta. Amb una paràlisi legislativa per solucionar. I amb una oferta de pressupostos, positiva, del Govern central que significaria una injecció econòmica per a una economia amb massa interrogants. Ho aprofitaran les nostres autoritats, capficades en una llarga batalla electoral? Ens juguem coses importants, com continuar sent un motor econòmic. Just ara, quan el món viu una gran transformació econòmica i energètica, que afecta el sector de l'automòbil o l'energia, entre altres camps.