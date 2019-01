Girona a les set del matí

La ciutat viu al ritme de diverses temporalitats: les estacions de l'any, els dies laborals, els caps de setmana, les vacances escolars, els períodes d'afluència durant el dia, l'alternança dia/nit. Ja fa uns quants dies que camino per Girona al voltant de les set del matí. A diferència del que passa a les ciutats europees, a aquella hora la majoria dels gironins encara dorm o tot just es comença a despertar. Encara és ben fosc i els pocs humans que veus pel carrer mostren cares de son i fred. Alguns van amb el pas ràpid per arribar a l'estació a agafar el tren o l'autobús, altres, més lents, retiren cap a casa després d'una nit de festa.

El que més m'ha sorprès és el somriure gairebé permanent que llueix un empleat de l'empresa de neteja de la ciutat que em trobo cada dia prop de casa. Diumenge el vaig veure resant amb un company musulmà, refugiat de la pluja sota les arcades d'un edifici del carrer Albareda. No havia vist mai pregar al carrer i em va sobtar, com també ho va fer uns dies abans descobrir que, a pocs metres d'allà, hi ha molts fidels que van a missa a les 7 a l'església del Sagrat Cor. Un, que no té cap mena de fe en l'existència d'un déu, sí que creu en el poder dels gestos, sobretot en els somriures que ajuden a començar la jornada amb optimisme.