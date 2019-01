Agraïment a cardiologia de l'hospital Trueta

AINA BALASTEGUI I MEDINA girona

El passat dia 17 de desembre, el meu pare va entrar al Servei d'Urgències de l'hospital Josep Trueta de Girona amb dolor al pit i malestar general. El dia anterior, i segons el metge de capçalera, havia patit un infart agut de miocardi, detectat el mateix dia 17, ja que el meu pare, tot i haver quedat inconscient al lavabo durant uns segons que van semblar minuts, va considerar que no tenia més importància i menys per saturar els serveis d'urgències de cap hospital.

L'endemà, i a corre-cuita, vam baixar el meu pare des de Maçanet de Cabrenys cap al Trueta on el van ingressar d'urgència i li van col·locar un stent en una de les artèries que tenia afectades. Ràpidament i efectiva.

Des d'aquí, tant ell com tota la meva família, volem agraïr l'atenció rebuda des dels primers minuts al personal d'urgències, als metges de guàrdia de Cardiologia, a la Unitat Coronària, especialment a les infermeres d'aquesta secció, i a tot el personal de la sisena planta de l'hospital Josep Trueta de Girona per l'amabilitat i la calidesa que transmeten en moments tan complicats.

Tenim coneixement de les dificultats que pateix tot el personal mèdic per poder exercir la seva feina i, malgrat tot, la professionalitat i qualitat humana és extraordinària.



Demofeixisme

Narcís Saurina Clavaguera Alcalde de Bàscara

En els darrers temps hem vist com a la societat espanyola es produïa un fenomen molt preocupant, les demandes socials estan derivant cap a formes autoritàries de govern i els partits han hagut d'escollir entre la seva ideologia i la que el poble demana, aquella que possiblement els mantingui en el poder o com a mínim no els comporti ser un partit residual.

Un (o els dos) per conviccions i/o l'altra (o cap) per ­ànsia de poder però els dos grans partits espanyols (PP, PSOE) han fet aquest viratge, tot ­perfectament legítim però de moral més que qüestionable.

Recordem la famosa frase de Groucho Marx «aquests són els meus principis i si no li agraden en tinc uns altres».

Estem assistint impassibles i impotents a la deriva feixista del poble espanyol, i aquesta no té aturador, cada dia es veuen més valents i es tornen més rabiosos i el «estado español» promou i aprofita aquest fet per engegar la «campanya definitiva», aquella que acabarà no sols amb l'independentisme sinó si poden també amb els catalans. Aquest és el seu projecte d'estat, «mani qui mani».

«Estos son nuestros principios y si no os gustan cárcel para todos»

Marxem abans no sigui massa tard. No n'hi ha prou en que «els carrers siguin sempre nostres», cal omplir-los d'esperança... i ara mateix estan buits.



El 30è aniversari

Jesús Domingo Martínez Girona

Amb l'any que acaba de ­començar celebrarem el 30è aniversari de la caiguda del Mur de Berlín. Fa tres dècades alguns podien pensar que amb la fi del comunisme a Europa, la història, en certa manera, havia acabat. Res més lluny de la realitat, encara que tot s'ha de dir, no és el que era.