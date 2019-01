La nova era d'Olot

Els taurins pretenen fer una cursa de braus a Olot al·legant que el torero és olotí i que el toreig és una llarga tradició a la ciutat garrotxina. Als que ens agraden els toros però ens desagraden els toreros, aquesta iniciativa ens fa arrufar el nas. Tant els gravats de Goya com la manera portuguesa de jugar amb el toro o els correbous de l'àrea mediterrània ens advenen que matar el toro és un costum d'altres terres, que no va arribar a Catalunya fins a finals del segle XIX, importat des de Castella. No és cap llarga tradició. Pel que diuen, és al segle XVIII quan terra endins convivien dues maneres de torejar: la basca, de fer acrobàcies al voltant del toro, i l'andalusa, de posar fi a la vida de l'animal. Finalment es va imposar la manera de fer d'Andalusia.

Fer remuntar la matança del brau a temps més reculats és un exercici que no suporta cap anàlisi seriosa. Sí que trobarem representacions del déu Mitra matant un toro, un déu que era objecte de culte a tot el món antic, però el significat de l'acció de Mitra no l'hem de cercar a la Terra sinó al Cel. Degollar l'animal simbolitzava el final de l'era de Taure. Tenim un altre exemple a l'Antic Testament. Quan Moisès baixà de la muntanya amb les noves lleis, s'ofengué al veure que els seus adoraven un vedell d'or, el va fer fondre, el barrejà amb aigua i en féu beure a tot el poble d'Israel. Després de l'era de Taure, va venir la d'Àries i tot seguit la de Peixos, també simbolitzada al Nou Testament amb un Jesucrist amic de pescadors, que camina sobre les aigües i fa el miracle dels pans i els peixos. Ara mateix no hi ha unanimitat per assegurar que hem deixat enrere Peixos i ja som a Aquari. La nova era diuen que serà la de l'aigua i les comunicacions. Pels canvis en el clima i la profusió de tecnologia per estar en contacte, hauríem de creure que sí que som a Aquari. D'acord amb aquest raonament, a les Espanyes encara s'estaria representant el pas a una era força llunyana en el temps. A Olot podríem mostrar al món que estem a l'última només que canviéssim el ritual. A la plaça de toros caldria instal·lar-hi una peixera gegant simbolitzant l'era de Peixos, fer-hi entrar el torero amb les millors gales i sense oxigen, per fer-ho més igualat, que s'enfrontaria a sis taurons, sis, amb les eines i comèdies habituals. El tauró permetria pocs retocs a la nomenclatura a l'ús, ja que dels taurins en faríem tauronins, l'art es diria també la tauromàquia i el lloc per exercir-lo seria la plaça de taurons.