La solidària Policia Municipal de Girona

No fa pas gaire que la Policia Municipal de Girona ha celebrat la vuitena edició de la Cursa i Marxa Popular-Memorial Javi Hernández, que cada cop compta amb més participació, essent enguany 305 els participants, que amb una inscripció de tan sols 4 euros, ha assolit recollir 1.200 euros, que es destinen íntegrament al centre d'oncologia pediàtrica de l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona anomenat SJD Pediàtric Cancer Center.

El polifacètic escriptor, filòsof, parlamentari i diplomàtic Juan Donoso Cortés escriví al segle dinou: «Cal unir-se, no per estar junts, sinó per fer alguna cosa junts»; doncs bé, els membres de la Policia Municipal de Girona s'han unit amb altres persones per tal de fer una gran obra de solidaritat, contribuint amb el seu petit gra de sorra a ajudar nens i nenes que ho estan passant malament. I s'han unit per vuitè any consecutiu tot recordant el seu company Javi Hernández, que malauradament morí en accident de motocicleta mentre anava a treballar pels seus conciutadans de Girona. Bonica professió és aquesta que vetlla per la seguretat i benestar de les persones.

Tal vegada moltes persones tan sols es recorden de la Policia Municipal arran d'aquella multa quan estacionà el seu vehicle sobre un pas de vianants i s'emprenyaren, però, així i tot, no deixa de ser una eina més que disposa la policia perquè quan caminem per la ciutat puguem travessar el carrer de manera segura. Soc del parer que mereixen un elogi, essent així que dia rere dia es juguen al carrer la seva salut i la seva vida per tots nosaltres. Els membres de la Policia Municipal de Girona s'han unit amb altres persones per celebrar una cursa solidària un dia determinat, però cada dia s'uneixen per efectuar bons serveis als seus conciutadans. Cal agrair-los, per exemple, la recuperació de gossos perduts, sense oblidar, per cert, l'excel·lent tasca de gossos policia com la «Lola» que juntament amb l'agent guia caní han ajudat amb la detecció de substàncies estupefaents, i la recent campanya «Joguina segura» que han portat a terme per contribuir que les joguines posades a la venda complissin les normes de seguretat europees.

No tinc prou espai per detallar tans bons serveis efectuats en favor dels gironins i gironines per part de la seva policia, així i tot no vull deixar de demanar als actuals governants de l'Ajuntament que tinguin cura dels servidors públics, essent així que si els cuiden, segur que estaran cuidant els ciutadans; i, ara que s'acosta una convulsa campanya electoral, que procurin deixar de banda per un instant les seves dèries ideològiques, tot abandonant aquesta prioritat per defensar una República que, com va escridassar no fa pas gaire aquell policia català amb seny d'allò més, no existeix, i treballin pels seus conciutadans, tots els seus conciutadans, que, encara que a alguns d'ells no els agradi o pensin que són un destorb pels seu procés o propòsit polític ideològic, sí existeixen.