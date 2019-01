Els taxis i la salut

Què te a veure el conflicte del taxi amb les retallades a la salut pública? Tot. Anem a veure-ho. Aquests dies hi ha hagut una gran baralla entre els taxistes i les multinacionals Cabify i Uber. David contra Goliat. El sector del transport públic del taxi està molt regulat des de temps immemorials. I funciona bé. Per què cal canviar-ho? Per què dues multinacionals ara volen destrossar una cosa que funciona molt bé? Per fer diners, molts diners. Uber, radicada a Califòrnia i finançada amb fons de capital risc, per cada viatge s'emporta el 20% de la feina dels conductors i es desentén del tot de les seves condicions laborals i de les assegurances. El mateix fa Cabify, que és una empresa radicada en el paradís fiscal de Delaware, i que utilitza tècniques d'elusió fiscal per no pagar impostos a Espanya. En les dues companyies per molt que treballis és impossible guanyar un sou decent.

Juan de Antonio, de Cabify, va publicar fa uns mesos a pàgina sencera en els diaris més importants una amenaça a «Hola Pablo, hola Irene, Hola Podemos». Diu l'individu: «No tolerarem que es menteixi de forma mal intencionada per destruir alguna cosa en què creiem i que a més és bona per a la societat (...) Perquè continuem volent aparcar les nostres diferències i parlar». Vaja, l'estil és més propi de la màfia que d'un debat públic. Ara les empreses ja s'atreveixen a ficar-se directament contra els representants triats democràticament pels ciutadans. La resposta de Podem va ser clara: «Esperem que entenguis, Juan, que a nosaltres ens van triar per defensar la gent». En ella, el partit recorda a la companyia diverses polèmiques i s'alia amb el sector del taxi: «Ens preocupa la precarietat laboral que denuncien els teus empleats. Ens preocupa que es vegi amenaçada la continuïtat d'un sector públic com el taxi, que dona treball a més de 100.000 famílies i que està en risc per les pràctiques deshonestes de la teva empresa (...) El problema de la teva empresa no és amb Podem, Juan; és amb la llei, amb la democràcia i la sobirania popular». Així, doncs, una gent es volen saltar les lleis del país, no volen pagar les llicències com paguen els taxistes, no volen pagar impostos a Espanya i tracten els seus treballadors com a senyors feudals. No entenc perquè Damià Calvet no ha engegat a dida els d'Uber i Cabify des del primer dia. Què deu a aquestes empreses que no tenen cap mena de consideració ni responsabilitat social? Si agafes un VTC i estàs en llista d'espera d'un hospital és que ets burro. Si les «noves» empreses no paguen impostos i paguen sous de merda als treballadors, com mantindrem la salut pública? Com pagarem els metges? Com pagarem l'educació pública i les universitats? Com pagarem les pensions? Ara i amb la república necessitem que la gent pagui impostos per mantenir l'estat de benestar. I si els prohibim fer negoci a Catalunya? Bon vent.