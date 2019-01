Camins que no condueixen a «Roma»

Sense més preàmbuls, Roma ha trencat l'aliança sagrada entre els viciosos supervivents de les sales de cinema i la virtuosa indústria. Fins ara mateix, els cinèfags comptaven amb l'únic privilegi del primer mos, sovint en condicions d'estabulació més defectuoses que les coquetes sales de projecció en què s'han convertit els domicilis privats. Els fanàtics no ens desplaçàvem animats només per la passió, sinó per establir una frontera amb els ganduls que consumeixen pel·lícules sense discerniment, amb el sol objectiu d'omplir el seu temps de cervell disponible.

No tots els camins van a Roma. La submissió de Hollywood a Netflix deixa orfes els resistents. Ara l'exclusivitat ve atorgada per l'estrena a la televisió d'una pel·lícula que opta al guardó de millor títol de l'any. Missatge rebut, ens abstindrem dels cinemes on s'ofereix la morralla per a ionquis que no sabrien distingir el producte autèntic de la droga adulterada. No oblidem els elitistes que insisteixen que la pel·lícula de Cuarón ha de contemplar-se en pantalla gran, quan aquesta opció ha quedat vedada per les limitacions de la seva distribució.

Per desgràcia, les nominacions als Oscars difoses aquesta setmana han confirmat la supremacia de Netflix. Si vols cinema, mira la tele. L'olfacte de dècades de decepcions ens porta a concloure sense necessitat de mirar que Roma ni tan sols és per a tant, de manera que l'objectiu de la seva unicitat residia a certificar la derrota de les sales, a part de donar resposta lacrimògena als murs de Trump. La liquidació del temple cinematogràfic cursa almenys a bon preu, els 15.000 milions anuals en pel·lícules que inverteix el gegant nord-americà. Noi coneix cinema, noi s'enamora de cinema, cinema abandona noi per la tele. I entre les altres nominades, només Ha nacido una estrella mereix una excepció.