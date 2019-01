Puigdemont es menja el PDECAT

És molt probable que aquest cap de setmana no resolguem cap de les grans incògnites que planen sobre la relació entre la Crida de Carles Puigdemont i el PDeCAT. Les coses en política passen molt lentament -especialment allò que arriba a la ciutadania- i en l'univers de l'exalcalde de Girona, encara més. Tant que sovint l'únic que podem fer és especular sobre el que realment vol aconseguir Puigdemont. Tot just ara, quan ens anem acostant a les eleccions municipals, podem albirar qui està guanyant el pols de les dues faccions de l'antiga Convergència. L'expresident de la Generalitat va iniciar el camí cap als comicis locals fitxant persones que tenien com a objectiu fer una guerra soterrada amb el Partit Demòcrata. Van aconseguir l'objectiu: posar la por al cos en els líders del PDeCAT. «Què passarà si ens presentem en dues llistes als municipis?». «Perilla el control als Consells Comarcals i les Diputacions?». Així, David Bonvehí, a qui el càrrec li va gros, ha caigut en la trampa llençada des de Waterloo. No hi haurà dues llistes -com havia passat històricament i només en llocs molt concrets entre CDC i UDC-; la majoria de les candidatures estaran controlades per la Crida -com a exemple el cas Forn/Munté a Barcelona- i Puigdemont, a poc a poc, s'està menjant el PDeCAT.