Llegint el discurs de Casado en la convenció del PP, vaig tenir la impressió d'estar al davant un d'aquells treballs de màster que escriu un d'aquests alumnes que no té molt a dir. L'estratègia d'aquests nois és acumular petites frases sense esquema i sense ordre. És com si estiguessin mirant de reüll quantes pàgines porten ja. Al final li troben gustet a la cosa i volen demostrar al professor que van sobrats. Així lliuren no els quinze folis normals, sinó que et deixen anar els trenta. Aquests són els que va llegir Casado en un teleprompter en el discurs més desvertebrat i llarg que es recorda. Cada filosofia és expressió del tipus d'home que s'és, va dir un. Si s'aplica a la política, llavors la de Casado s'assembla molt a la d'aquests espavilats que s'han après de memòria una xuleta per agradar al mestre.

Rajoy no hauria escrit mai un discurs tan llarg i avorrit. Però Aznar havia comès dissabte la contradicció performativa d'assegurar, amb un to de tutor estirat, que Casado era un líder sense tuteles. Casado va ser l'únic espanyol que s'ho va prendre seriosament. Així que va intentar demostrar lliurant-se a un llarguíssim discurs sortit de la seva pròpia ploma, cosa que es va notar massa. Per descomptat, jo li recomanaria a Casado que llegís el gran llibre de Dennett, Bombes d'intuïció i altres eines de pensament. És també llarg, però molt senzill i podria corregir-ne els paralogismes i fal·làcies. Per exemple, en un moment diu: «Menys PP ha estat més separatisme». Des d'un punt de vista estàtic aquest és l'estat de coses. Avui a Catalunya hi ha menys PP i més separatisme. Però des d'un punt de vista dinàmic, la cosa és així: la política completament errònia del PP ha conduït a la seva desaparició de Catalunya i que l'independentisme hagi crescut molt. El paralogisme consisteix a presentar un estat de coses veritable, ocultant la premissa que l'explica. Sembla que la primera part de la frase (menys PP) és la causa de la segona (més independentisme). Però no és així. Les dues són resultat d'una premissa que es vol amagar i que té un nom: aznarisme.

Així que Casado, en aprendre's en el seu discurs el reguitzell de llocs comuns del seu mentor, s'abraça a la premissa mateixa del mal del PP. Però ell, que no ha llegit a Dennett, i no s'até a l'estructura lògica de l'argument, no està en condicions de percebre-ho. Li passa el mateix al seu cap. Entusiasmat en el seu propi sentiment d'omnipotència, va ordenar a Vox i a Ciutadans una cosa així com « Disuélvanse». Veurem si la tropa obeeix, però em temo que la cosa no anirà per aquí. En realitat, l'única cosa sensata que van dir els líders en els seus comentaris posteriors, ho vam escoltar a Feijoo. «Si es llegeix amb atenció el discurs, es veurà que el PP està on era», va dir. És veritat. L'única diferència és que Rajoy era més astut i s'ho callava. Pensava que sempre es realitza millor una ideologia que no s'ha d'exposar.

Casado ha trencat amb aquesta estratègia del marianisme. En el seu discurs s'aprecia aquesta voluntat d'exposar el mateix ideari de Vox, però només per als que estan en el secret. En aquest sentit, allà on Rajoy es lliurava a comentaris castissos que permetien callar el que tots sabien, Casado s'ha exercitat en l'art d'exposar amb paraules aparentment normalitzades les idees de Vox. On Casado diu família per sobre de tot, Vox diu eliminar drets de les parelles homosexuals. On Casado diu vida, Vox diu avortament. On Casado diu alliberar, Vox diu privatitzar. On Casado diu article 155 permanent, Vox diu liquidar l'Estat de les Autonomies. Qualsevol que estigui en el secret, sap que estan dient el mateix. Casado espera que, d'aquesta manera, la gent de Vox voti amb ell i s'uneixi als despistats que entenen que les paraules normalitzades impliquen idees civilitzades.

Però el problema rau en això: que a molts votants del PP ja els agrada sentir les mateixes idees d'Aznar, però amb les paraules de Vox. La retòrica és pura libido. La gent gaudeix amb ella. Aposto la meva mà dreta al fet que amb Casado només van gaudir de veritat Aznar o Aguirre. Autogoig, es diu això. Els de Vox segur que tindran una paraula en la seva retòrica per a aquest exercici.

El moment més sublim del discurs de Casado va ser quan va rebre la inspiració poètica. La musa va ser generosa amb ell. Va ser el moment en què va afirmar «som el partit dels moderats i reformistes / dels responsables inconformistes / dels gestors complidors / dels patriotes somiadors». Marco les cesures prosòdiques perquè es llegeixi amb l'adequat ritme. És veritat que la quarteta és d'allò més elemental i reblada, tot just una mínima evolució sobre la quaderna via o tetràstrofa monorrima del bon Berceo, la composició poètica més elemental. No obstant això, va ser el més elevat que va pronunciar, per molt que, com tota la resta, s'entengués poc. Després ja va decaure el ritme amb un sobri enunciat: «Som la força tranquil·la però implacable». Al final es va diluir completament quan va afirmar «Som el partit de l'Espanya dels balcons».

Per descomptat, Casado va deixar clar el sentit del seu pensament no quan va afirmar la ubiqüitat divina («Som a tot arreu» va assegurar), sinó quan va dir que «el problema és la desunió de la immensa majoria que estima Espanya». Ja se sap. El problema és la desunió de Vox, Ciutadans i PP, els que estimen Espanya. Els altres qui som? No se sap molt bé, perquè el discurs de Casado va ser un exercici de donar voltes per no parlar amb claredat. Això sí: en una arrencada es va inventar un participi: «naftalinada», va dir per referir-se a l'esquerra, cosa que suposa inventar el verb «naftalinar». Si m'apuren, aquesta és l'olor que em va suggerir el seu discurs. Després va anar a la seva. A prometre la major devolució de la llibertat d'Espanya. El que de veritat signifiqui aquesta devolució de llibertat ho sabran en el seu temps els fons voltors. Liberalització per a Casado només sembla significar privatització. No concep la llibertat com una dimensió pública. En defensa de la gestió pública, d'això ni mitja paraula.

El discurs també va tenir la seva part erudita. En un moment determinat va dir que els pares inspiradors del seu ideari eren l'Escola de Salamanca, la de Chicago i l'escola austríaca, se suposa que d'economia, no l'eqüestre. És a dir: Francisco de Vitoria, Milton Friedman i Friedrich Hayek. Ignoro el que sabrà Casado d'aquests senyors. Com que allò es va oblidar, mai sabrem el que va aprovar i el que no en els seus estudis. Però almenys aquests eren gent que parlava clar i sense l'art del circumloqui. Per exemple, Friedman va dir: «Hi ha una cortina de fum darrere de cada programa de govern». I en un altre moment de la seva carrera va dir: «L'home lliure no es pregunta ni què pot fer el seu país per ell, ni què pot fer ell pel seu país». Aquest és el credo del bon liberal. On el posem, senyor Casado? Si fos espanyol, estimaria Espanya? O és que vostè l'estima també així, a la manera liberal?

Per la seva banda, Hayek, en el seu escrit Per què no soc conservador, va dir amb totes les lletres: «Penso amb freqüència que la nota que tipifica el liberal, distingint-lo tant del conservador com del socialista, és precisament la seva postura de total inhibició davant les conductes que els altres adoptin seguint les seves creences, sempre que no envaeixin esferes d'actuació alienes legalment emparades». Casado, però, es va passar l'estona dient que era «liberal-conservador». Les xuletes tenen aquestes coses.