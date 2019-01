Contradiccions? I què!

Malgrat que el seu objectiu és marxar d'Espanya, diu ara el president Quim Torra que el que cal és «desfranquitzar Espanya». No hi veu la contradicció? L'autèntic president de la Generalitat, és a dir Carles Puigdemont, va rebre representants dels taxistes, que havien viatjat per carretera fins a Bèlgica per fer-li saber les seves reivindicacions en el conflicte que el sector manté amb les VTC.

Puigdemont es va comprometre a traslladar les seves peticions a la Generalitat. Però la Generalitat autèntica no és la que està a Waterloo? Albert Rivera i Pablo Casado han exigit a Pedro Sánchez que reconegui que Guaidó és el president de Veneçuela.

Ciutadans i PP diuen que el socialista és un ocupa a La Moncloa, però l'insten poques hores després a comparèixer, a parlar en nom de tots els espanyols, a fer de president.

Les dretes espanyoles, totes, rebutgen la raó, el coneixement científic i la veritat basada en evidències empíriques. Això, un dia darrere l'altre, sense que tinguin empatx a difondre mentides o en ocultar veritats per tractar de justificar les seves polítiques sectàries. Això és el que ells anomenen no tenir complexos. Jo sempre n'he dit «tenir més cara que esquena».