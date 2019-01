No és el partit, és el líder. Els lideratges unipersonals contravenen la canalització partidista imposada per la Constitució, però s'han convertit en les noves marques des de la reducció del bipartidisme a la meitat i baixant. Errejón ha inaugurat el desembarcament a gran escala a Espanya dels macrons, en honor del polític francès que a l'agost era ministre de François Hollande i a la primavera següent presidia França sencera. Emmanuel Macron no s'havia presentat mai abans a unes eleccions.

Vista la repercussió de la seva mudança, Errejón ha desbordat precursors com Ada Colau, Manuela Carmena, Manuel Valls o Miguel Ángel Revilla. Tots ells eclipsen les seves formacions. Más Madrid o Barcelona en Comú serien denominacions desaconsellables, si no perseguissin precisament desplaçar el col·lectiu en benefici del líder nominal.

En el bipartidisme, el número dos no desbanca el mascle alfa per molt que arribi a menysprear-lo. Ni Fernando Abril Martorell carrega contra Suárez, ni Alfonso Guerra es rebel·la contra González. Al PP, l'avui faraònic Aznar espera que Fraga li cedeixi el tron, i Soraya Sáenz de Santamaría no carrega contra Rajoy tot i encarregar-se de la feina bruta perquè de neta no n'hi havia gaire. L'acceleració dels trànsits al ritme d'una centrifugadora obliga Errejón a no resignar-se, i a empunyar el número u abans que caigui seu predecessor. És un cop d'audàcia inaugural, a càrrec del polític espanyol amb millor imatge entre els que no pensen votar-lo.

Els líders defineixen els seus seguidors fins al punt que Macron trasllada les inicials del seu nom a En Marxa. L'abreviatura d'Ignacio Errejón pot conduir a un Inventar Espanya, igualment intranscendent per pretensiós. Els macrons han arribat al poder traint o desafiant els anteriors propietaris de les seves sigles. D'aquí que persegueixin el lideratge de col·lectius invertebrats, sense capacitat de resposta. Res de nou sota el sol. Els dos últims presidents nord-americans han estat triats després de separar-se del tronc Demòcrata i Republicà, respectivament.

Les successives purgues a Podem demostren que la qualitat de millor amic del líder és una categoria inferior a company sentimental del número u, en l'escalafó definit per la nova nomenklatura. El comportament del primer partit del món que promou un referèndum per aprovar el xalet del seu guia no és una translació immediata de la dinastia nord-coreana Kim però, a la llum dels precedents, no és absurd vaticinar que dos bessons es disputaran el lideratge de la formació antisistema. En el deixant de la sacralització del llinatge propi, el president dels Estats Units allotja els seus visitants oficials al Trump International Hotel de Washington. Els mandats unipersonals tendeixen a la caricatura que antany esmorteïa l'estructura partidista.

Els macrons enxampen la societat per sorpresa, pel fet que la ingenuïtat del seu assalt al poder en solitari s'interpreta erròniament com innocència. Errejón eleva aquesta virginitat imagològica a l'enèsima potència. Va néixer per col·locar-se davant d'una càmera i un micròfon, però necessita endurir-se si no vol aïllar-se en el seu perfil tintinesc. No té costat fosc, i potser ha arribat el moment de deixar-se créixer l'ombra ara que li ha arribat el moment de ser examinat «amb els ulls de la història», en expressió del polígraf Menéndez y Pelayo.

PP i PSOE han necessitat quatre dècades per extraviar el seu magnetisme electoral. Podem ha cobert el cicle complet de l'imprescindible al desfasat en cinc anys. La culpa torna a ser de la ferotge ruleta d'esdeveniments. A canvi, els macrons sorgits com a solistes després de la desaparició de la banda esmentada posseeixen el carisma suficient per presentar-se davant el públic en solitari. Per contrast, Sánchez i Casado són mers administradors de les ruïnes de partits vetustos, que ningú fundaria avui. El fosc doctorat i el titular d'un màster fantasma adoptarien la mateixa condició espectral sense el desmanegat paraigua socialista o popular. En unes eleccions sense sigles, no tindrien garantit ni el mateix escó. El president Leopoldo Calvo Sotelo va perdre fins i tot el seu lloc al Congrés a resultes del desastre ucedista de 1982.

S'ha disparat la gradació narcisista de la política espanyola. Les enquestes més dispars demostren que ningú votava en persona a Rajoy, arribat al poder amb una imatge personal desastrosa i que no realitzava cap esforç per maquillar-se. Enfront dels números u de l'esclat populista, l'últim president del Govern del PP presumia de la seva condició de número zero, que a punt va estar de mantenir-lo durant una dècada en el càrrec. A les antípodes, els macrons no només donen nom a un partit, sinó a un país sencer. Vegeu Bolsonaro, més famós ja que el Brasil.