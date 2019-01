La història de l'Iker

Cada dia, l'Iker, amb la seva mare, la Cristina, va a agafar el transport escolar en un carrer de Celrà, amb voreres amples, però que solia estar ocupat per furgonetes i cotxes que hi aparcaven. A vegades no podia passar, i si baixava a la carretera, molt transitada, es posava en perill. Ambdós formen part de l'Associació Lluito per Tu, que aplega familiars d'infants amb mobilitat molt reduïda.

La mare de l'Iker va denunciar el fet dins la campanya a les xarxes #doitbetterplease, que l'Associació Multicapacitats realitza, i que ha arribat a 27.000 persones de casa nostra, i de tot Catalunya. El #doitbetterplease implica fer una foto del vehicle del conductor incívic, que aparca damunt un pas de vianants, que utilitza la vorera de pàrquing, o que ocupa una plaça per a persones amb discapacitat sense tenir-hi dret, i pujar la denúncia a les xarxes, amb l'opció de tramitar-la després. Es pot passar a les xarxes de Multicapacitats, per exemple. Als pocs dies de la denúncia, l'Ajuntament de Celrà va col·locar unes pilones que protegeixen dels cotxes l'Iker i la seva mare i que, com ella diu, són una seguretat no només per a ells, sinó per a la gent gran que hi pugui passar, per les mares i pares amb cotxets, o els transeünts amb una discapacitat visual, entre altres col·lectius.

No som conscients fins a quin punt les furgonetes aparcades en un lloc impossible, o la gent incívica que a l'Espai Gironès pren la plaça per a persones amb discapacitat sense tenir-hi dret, fan mal. El cotxe col·locat al pas zebra implica que el nostre veí amb cadira de rodes ha de vorejar-lo, potser per la carretera, i es posa en perill. És una barrera per a les persones amb discapacitat visual. L'exercici de solidaritat d'aparcar a prou distància de l'altre cotxe, perquè una cadira de rodes es pugui muntar o desmuntar, és pensar en els altres i fer una ciutat millor. El #doitbetterplease implica pensar en els nostres veïns i veïnes, en les persones que tenen en les barreres improvisades als nostres pobles i ciutats un perill, un risc i un malson.

Si volem una societat més justa i sensible amb les necessitats dels individus, més ordenada i segura, s'han d'eliminar les conductes incíviques d'alguns, que per manca d'informació o per mala fe, passen dels desastres que impliquen les seves accions.