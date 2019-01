Records de Fitur

Diuen que enguany Fitur, la fira internacional de turisme que se celebra anualment a Madrid, ha batut el seu rècord de visitants. Cada vegada que veig una nova convocatòria de Fitur recordo les tretze edicions que vaig viure en directe i em ve al cap l'única conclusió a la qual vaig arribar: en un alt percentatge la Fira, aquesta i d'altres, serveixen exclusivament per fer una macrotrobada del sector. És, perquè ens entenguem, com l'aplec del turisme on la tasca principal consisteix a saludar coneguts i a repartir fulletons, entre un públic amb gana d'endur-se a casa tota mena de gadgets i papers que acabaran, sí o sí, al contenidor d'escombraries. I sincerament, si no és que han canviat molt les coses, que no ho crec, sempre he dubtat de l'eficiència turística d'un certamen en el qual la majoria de poblacions de la Costa Brava, i d'altres costes, passen desapercebudes entre altres coses perquè acaben amuntegant-se en petits mostradors que encara no sé quina funció tenen.

I ja posats, en el cas que fires com aquesta fossin efectives, són els municipis els que han de fer la feina de la promoció a un sector privat? El turisme, com a sector, fa massa temps que s'ha quedat instal·lat en un cert perfil de comoditat. És cert que l'oferta d'allotjament ha fet un gran esforç per modernitzar estructures, com és cert que els pobles i ciutats turístics s'han deixat la pell per tenir al dia serveis i atractius, però en el fons res ha canviat, les fires segueixen essent el principal objectiu com a eina promocional.

En aquests darrers anys ha fet més Booking com a plataforma de contractació turística i totes les que hi ha al voltant que cap fira del sector, ja sigui la de Madrid, aquella que es feia a Barcelona –no sé si encara es fa– la de Londres, la de Milà, la de París o la de Moscou. Potser ha arribat el moment de fer uns altres aplecs o unes altres trobades del sector. Quins records, els de Fitur.