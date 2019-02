El judici i Ferrer i GuÀrdia

Als propers dies començarà el judici contra els republicans catalans. Felip VI i els seus corifeus no saben els que els ve a sobre. Hi ha el precedent de Pere Coromines, condemnat a mort en el procés de Montjuïc 1896. Mentre estava a la presó va denunciar les horribles tortures i les trampes de la instrucció. Mai li van perdonar. Va ser un element culminant de la llegenda negra moderna. Va ser l'avantsala del procés a Francesc Ferrer i Guàrdia de 1909. El procés va ser instruït també amb tota mena de trampes i irregularitats. Va haver d'escollir entre una terna de militars com a advocats defensors. Va triar Francesc Galceran Ferrer perquè les seves inicials –capgirades– coincidien amb les seves. Va ser un gran encert. El militar era monàrquic i conservador però honest i va fer la seva feina de forma memorable: les seves paraules van donar la volta al món. I no hi havia Internet. Fa 15 anys vam saber que ho va pagar car. La foto feta il·legalment del judici encara avui es recorda. Es va desenvolupar una gran campanya internacional. Tothom sabia que la vaga general, titllada per la caverna com a Setmana Tràgica, pels republicans Setmana Gloriosa, havia estat organitzada per un comitè. Se saben els noms. I, per tant, que Ferrer era innocent. Un dels seus membres, Antoni Fabra Ribas, va ser acollit per Jean Jaurés, que va desfermar des del diari L'Humanité una gran campanya que es va estendre pel món. Hi va haver protestes des de Melbourne a Nova York, al Caire, Brussel·les, Sant Petesburg, Buenos Aires, etc. El govern espanyol va reaccionar i va publicar sencer, amb uns voluminosos volums, el sumari creient que així podrien demostrar la seva culpabilitat. Ferrer va ser executat al Castell de Montjuïc el 13 d'octubre de 1909 essent rei el besavi de l'actual. El món va quedar esglaiat.

La sentència està feta. Felip VI ha saludat sempre que ha pogut Pablo Llarena, l'instructor, donant per bona una instrucció plena d'irregularitats. Sense cap capteniment. Hi han intervingut persones que han cobrat de l'escola del comissari Villarejo Scholla Iuris o de la FAES. Alguns altres militaven a Falange o s'han inventat papers. Sofía Marchena, la filla del president del Tribunal Manuel Marchena, en un procediment irregular, l'ha fet fiscal la dona de Pablo Llarena, Gema Espinosa. Cada cosa d'aquesta llista és suficient com per anul·lar la instrucció. Pere Coromines escrivia: «Mentre subsisteixi la República Espanyola jo seré fidel a l'Espanya republicana, perquè sempre ho he pensat així i perquè no tinc ni ganes ni possibilitat espiritual de canviar. Però jo no tinc cap compromís, ni històric, ni sentimental, ni polític, amb una Espanya monàrquica i feixista». Ni amb la del PP, Ciutadans o Vox.

Felip VI i la casta de Regne d'Espanya, Audiència Nacional, Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional, no saben els que els ve a sobre: tot el pes de la llegenda negra espanyola.