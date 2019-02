L'ambient del Girona-Reial Madrid

JAUME TURRó CALDES DE MALAVELLA

Partit de copa Girona-Reial Madrid. La zona habilitada per a l'afició visitant, plena i amb banderes espanyoles i la zona de socis del gol nord que s'havia posat a la venda també plena i barrejats els aficionats dels dos equips. Tot i que no és el més sensat, fins aquí cap problema. Però només començar el partit, cants provocadors de «viva España», contra els polítics empresonats, Puigdemont prisión, Girona a segunda i altres creuament de crits i per un moment vaig pensar que allò acabaria malament, però els aficionats del Girona van optar per no contestar-los tot i que els aficionats visitants ho van seguir intentant durant tot el partit. Ja és penós que vinguin a casa a cridar-te i a sobre haguem de callar. Em pregunto on és el «señorío» que tant pregona Don Florentino. Molts aficionats comentaven a la sortida del camp que no els havia agradat l'ambient. Deixarem que el Girona perdi el suport que s'ha guanyat a pols? Anem al camp a disfrutar i no permetem que altres ens ho impedeixin. Endavant, Girona.



Futbol: tanta importància?

Marta Gargallo Garasa Girona

100 milions d'euros ha costat aquell jugador de futbol! I el nedador? Quasi res, fins i tot, paga per entrenar, fet que combina amb una feina per poder fer front a totes les despeses. Però qui és aquell nedador? Perquè en el futbol, coneixem més d'un 50% de jugadors, especialment, si juguen en els equips que lideren la classificació. Tanmateix, si jo li demano noms dels nedadors del CN Sant Andreu o del Real Canoe, possiblement no me'n dirà ni un. És un problema global però la qüestió empitjora en el nostre país dia a dia. Jo defenso la natació perquè la conec, visc amb ella. Però, és la natació l'esport oblidat, o el futbol el rei, triat per unanimitat?



Diner públic malversat

Jaume Paradeda Pla Riudarenes

El Govern espanyol, per mitjà del Sr. Borrell, ha nomenat una delegada per visitar governs de tot el món amb la finalitat de divulgar la grandesa d'Espanya, per desmentir tota la mala fama de corrupció que se'ls ha escapat de les mans, segons ells per culpa dels colpistes catalans. Diuen que van a divulgar la realitat. No compto que els expliquin per què van passar els accidents de l'AVE de Galícia, del metro de València, dels militars morts pel mal estat de l'avió que els transportava, entregant cossos sense identificar a les seves famílies... Tot s'ha tapat empresonant quatre caps de turc i sense implicar-hi cap peix gros, els veritables responsables. Si la informació que transmet aquesta delegada tapa totes aquestes irregularitats, això és deixar la porqueria sota la catifa, que no és transmetre la realitat, per tant, és enganyar la gent i malversar diners públics. Per més aclariments, recomano veure els documentals de Sense Ficció de TV3, «Frankenstein 04155» i «Iak-42», del proppassat dia 29 de gener .