Morir esperant l'ajuda per viure millor

La xifra és demolidora: un total de 905 persones van morir a les comarques gironines entre 2013 i 2017 mentre esperaven les ajudes que havien demanat derivades de la llei de dependència, unes ajudes que els haurien d'haver servit per viure millor. Una plaça en una residència, ajuda a domicili, teleassistència o prestacions per a cuidadors no professionals són alguns dels ajuts més sol·licitats i més habituals als quals la llei dona cobertura, però que molt sovint no arriben a la persona que els demana per la manca de recursos per part de l'administració, en aquest cas la Generalitat. De fet, les dades de persones mortes a Girona esperant els ajuts les donava fa uns dies el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, en resposta a una pregunta parlamentària de Ciutadans.

Segons les dades de la conselleria, dels sol·licitants d'un ajut a la demarcació que van morir abans d'haver-lo rebut, 214 van traspassar fins i tot abans de tenir feta la valoració per saber el seu grau de dependència, mentre que la majoria, 691, ho van fer quan ja la tenien reconeguda i havien passat pel Programa Individual d'Atenció (PIA), el programa amb el qual els serveis socials públics determinen quins ajuts i serveis previstos per la llei s'ajusten millor a la persona amb dependència. En l'actualitat, a Girona hi ha unes 1.388 persones que han presentat una sol·licitud i que estan a l'espera de la valoració, mentre que a 2.619 ja se'ls està tramitant el PIA.

En el conjunt de Catalunya, i malgrat que hi ha algunes xifres que ballen, es calcula que unes 24.700 persones han mort des del 2011 esperant rebre alguna ajuda derivada de la Llei de la dependència. I consta que del gener del 2013 fins al desembre del 2017 van morir 11.194 catalans que estaven esperant per ingressar en una residència. De fet, a les comarques gironines hi ha actualment 2.038 persones en llista d'espera per accedir a un d'aquests equipaments (en el conjunt de Catalunya són 18.438 persones).

Fa uns mesos, un informe de l'anomenat Observatori de la Dependència, impulsat per l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials, denunciava que cada dia moren en el conjunt de l'estat espanyol un centenar de persones sense haver rebut les prestacions sol·licitades. El mateix estudi situava Catalunya entre les comunitats que pitjor apliquen la Llei de dependència. La recent resposta del conseller El Homrani no donava detalls de com pensa fer front a aquesta situació, gravíssima i que fa massa temps que dura.