De Roma a Caracas

Europa està trencada?

Un any més ens trobem un grup de seixanta parlamentaris de diferents països europeus sota el paraigua de Mercator European Dialogue, xarxa de think tanks europeus. El tema d'aquest any és si el projecte europeu està trencat. Algú apunta: durant anys el projecte europeu va ser suportat per les classes mitjanes que veien en Europa un motiu de progrés i esperança mentre que els grups dirigents la criticaven i discutien des d'un intel·lectualisme a vegades impostat. Ara és al revés: només els grups dirigents la defensen mentre les classes mitjanes no li saben trobar un llenguatge que els proporcioni resultats. La llavor del populisme. Material per a l'autocrítica a menys de quatre mesos per les eleccions europees.

La desconfiança

cap a les xarxes socials

Dada a retenir: fa cinc anys un 26% de la població considerava que les notícies falses erosionaven la credibilitat de la democràcia. Aquesta dada ha pujat, cinc anys després, fins al 72%. Això no vol dir que no traiem el cap a mirar el raval de les punyalades que pot ser Twitter. Només que li donem menys credibilitat. Quan algun perfil de Twitter us ataca, demaneu per seguir-lo. Si no permet els missatges directes, és un bot. N'hi ha molts. No ens deixem impressionar. Veig com la gent gran es deixa impressionar molt. Explico als meus col·legues europeus com Vox va fer campanya difonent notícies falses i alarmants a través dels grups de Whatsapp. Bombolles compartimentades d'informació o desinformació que es van retroalimentant. Un gran desgast per a la cerca de la informació contrastada i de qualitat.

Itàlia

Retorn a Roma. Gran renovació del Parlament, ple de leguistes i moviment 5 estrelles. Salvini està en condicions de guanyar les eleccions europees amb un 30% dels vots o més. I els dirigents del Moviment 5 estrelles estan desorientats perquè una cosa és protestar i l'altra governar. Els meus amics romans em diuen que si Salvini guanya el proper maig pot precipitar eleccions a la tardor per fer-se amb la cadira de primer ministre, mantenir inflamat el discurs demagog sobre la immigració i agafar en hores baixes els inexperts grillinis, que van prometre una renta bàsica de ciutadania soft.

VTC

Vaga de taxis a Madrid. M'he baixat l'aplicació. VTC, més barat i millor servei. Els taxistes més espavilats ja tenen aplicacions per fer reserves de taxi i geolocalitzacions. Els altres practiquen el mateix impuls iconoclasta del començament de la revolució industrial. No cal ni dir que aquesta crisi s'ha tancat en fals. I encara haurem de pensar més a llarg termini, quan els cotxes no siguin conduïts per humans i quan el treball no ocupi la major part de les hores que gastem en una setmana. Els més joves s'escandalitzen que tot just aquesta setmana m'hagi baixat l'aplicació de les VTC.

Veneçuela

La gran majoria de la comunitat internacional no va reconèixer els resultat de les últimes eleccions presidencials perquè Maduro va descartar alguns bons candidats de l'oposició. Es van nomenar de manera irregular magistrats del Tribunal Suprem i es va evitar que quatre diputats de l'oposició prenguesin possesió perque l'Assemblea no tingués poders superiors. Així doncs, es pot invocar l'article 233 de la Constitució veneçolana. També s'ha de dir que el reconeixement de Guaidó és prematur, segurament. Perquè es complirà el termini de vuit dies i el control efectiu de l'exèrcit no serà clar. No hi ha precedents de reconèixer un president que no controla el territori. S'ha de votar i evitar un conflicte civil. Difícil.