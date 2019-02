A salt, l'hora dels adeus

Salt viu des de fa anys una situació difícil, amb aspectes d'impossible solució només amb les eines municipals. La realitat canvia sovint. Si fa uns anys el problema era el tancament de les fàbriques tèxtils, després l'allau immigratòria, avui encara és un problema la falta de recursos i la perenne pobresa. Ara posen punt final a la seva etapa en política els dos líders que més han fet per transformar Salt en les últimes dues dècades: Jaume Torramadé i Iolanda Pineda. Torramadé, regidor des de 1995, deixa com a herència el desenvolupament del sector sud, l'alternativa econòmica a la crisi tèxtil.

Pineda, per la seva part, des de 1999, va posar sobre plànol les necessitats socials i d'equipaments educatius. La marxa d'ambdós tanca també un període de polarització que va fer que Salt visqués en tensió permanent.

A Salt cal canviar la perspectiva, partint del fet que les velles paraules ja no designen les noves realitats. És el moment per als audaços. Salt ha de continuar aprofundint en la seva renovació, amb paciència, sense urgències, amb arguments, amb estratègia de futur. La política a Salt és necessària, independentment de qui siguin els seus dirigents.