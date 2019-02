L'edat no té per qué condonar el càstig

Mateu Frigoler Teixidor canet d'adri

Em refereixo a la notícia treta a bombo i plateret per TV i tots els mitjans de comunicació. El rector de Vilobí va estar trenta anys practicant la pederàstia amb el Bisbat molt ben informat i fent la tàctica de l'estruç. Això dels bisbats és molt normal, sempre han fet el mateix. I ho dic amb tota claretat i raó de causa per una experiència viscuda fa un parell d'anys.

I ara què, perdonarem aquest pobre capellanet perqué s'ha fet ja molt gran i tot això li seria un gran trasbals? Doncs no, senyors de la Justícia, aquest home ha de ser jutjat i, si és culpable, empresonat. Que passi els últims anys de la seva ignominiosa vida a la presó. Tenim un bon exemple a Alemanya amb un dels últims nazis descoberts en el seu amagatall. Heinrich Boere, amb 96 anys, ha estat condemnat i portat amb cadira de rodes des de la seva plàcida residència a la presó. El temps passat no té per què disminuir la seva culpabilitat i la vellesa no ha de ser cap protecció. Ho va dir aquell rei emèrit tan estimat, «la justícia ha de ser igual per a tothom».



La importància de la comunicació

Mercè Fàbrega Miralbell

Els humans som socials, això és un fet. La importància de la comunicació no es pot negar. És essencial, encara que aquest intercanvi continu de vegades deriva a malentesos. I si no fóssim tan individualistes? És realment el millor camí? Un cop vaig sentir dir que entre el que penses, el que vols dir, el que dius, el que l'altre escolta i el que entén, hi ha cinc possibilitats de no entendre's. Dedueixo per tot plegat que la comunicació requereix mesura i dedicació. Però som capaços de recordar-ho? Penso que fins i tot moltes situacions actuals difícils s'arranjarien si la comunicació fos millor.



Més Girocletes i ben protegides

Xavier Serra Besalú girona

Sabem que la Girocleta, a Girona, ha millorat la vida de força persones. La meva, segur; i la d'altres, encara més perquè la deuen fer servir amb més freqüència.

A Girona, en general, hi vivim bé: amb carrils bici, certa mobilitat fluïda, persones respectuoses. Amb la Girocleta, quan toques el timbre, els vianants deixen pas als lloc per on han d'anar les bicis, i els cotxes ni se t'arramblen ni t'arraconen. Quasi perfecte!

Ara bé, cal resoldre dos temes: a) algunes estacions van molt justes (no poden pas estar al 100%, però, quan en queden menys de tres o quatre, caldria reposar-ne: i si en comprem algunes més?; i b) s'ha vist gent malfaent que, amb una puntada ben donada al bloqueig, en furten. Cal aturar-ho: amb videovigilància, amb rapidesa policial, amb xips localitzadors, etc. Gent de l'Ajuntament: sigueu-nos eficaços.



Denúncia d'un fet

a Palamós

RAMON ROURA GUSÓ Verges

El dia 12-12-2018 aparco el cotxe prop de l'hospital, busco una màquina per treure el tiquet i mentrestant veig l'agent sancionador que posa la multa. Hi vaig ràpid i amablement em diu que l'anul·la, fa el tiquet a mà per posar al vidre del cotxe i l'hi pago.

Igualment ve la multa de 50€, reclamo enviant la multa i l'escrit a mà, explicant el mateix i contesten que no val com a prova. Si el Consell Comarcal del Baix Empordà no comprova els fets denunciats dels que en nom seu posen i cobren multes, què podem fer nosaltres?