En lletres blanques, sobre el llampant color vermell del vano, hi destacava l'etiqueta en majúscules #niunamenos. A l'espai de fotoreclam del palau on es va celebrar l'edició 2019 dels premis Goya, les actrius i alguns actors que van acceptar dur-lo el movien ­enèrgicament. La nit del cinema espanyol ha esdevingut una oportunitat per alçar la veu sobre diversos temes i ­reivindicacions concernents al feminisme.

Els van repartir les dones cineastes agrupades en CIMA, l'Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals, en un gest per donar suport al compromís contra els assassinats masclistes, davant una tragèdia que no cessa. Les dades de la Delegació de Govern per a la Violència de Gènere detallen que els crims masclistes superen les mil dones mortes des que existeixen registres (976 entre l'1 de gener de 2003 i el 2016); 147 més entre 2016 i finals de 2018, i 8 més aquest any. L'última coincidint amb la nit dels Goya.

Diverses dones van pronunciar missatges en favor de la igualtat durant l'entrega dels guardons, però un dels moments més emotius de la cerimònia el va protagonitzar la intèrpret Eva Llorach, que, en el moment de recollir el seu premi a la millor actriu revelació, va demanar a les actrius nominades que s'alcessin, com feia l'actriu Frances McDormand a la passada edició dels Oscars.

#masmujeres va ser l'etiqueta que CIMA va reclamar en l'edició de l'any passat, per «transformar la societat i que aportem al món que compartim la necessària mirada femenina». Les dades demostren que la presència de les dones al sector audiovisual es troba clarament per sota de la dels homes. El 2018 es van estrenar 187 pel·lícules espanyoles, 36 de les quals van ser dirigides per dones i només 17 van ser de ficció.

És decebedor, tanta creativitat, tanta energia esmerçada en la recerca de la innegable igualtat i comprovar que estem allà mateix. Molts esforços i pocs resultats. Fins quan?