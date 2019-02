NO EMPRENYEU EL PRESIDENT

L ANC ha cridat la ciutadania a concentrar-se, des del dilluns 4 fins a l'1 de març, sense incloure els caps de setmana, a la plaça Sant Jaume de Barcelona, ??davant la Generalitat, per exigir al Govern que compleixi amb «el mandat que el poble de Catalunya li va donar l'1 d'octubre de 2017».

És una continuació d'unes recents declaracions d'Elisenda Paluzie, gata maula de veu mel·líflua, que clavava les urpes al president Torra amb l'amenaça de substituir-lo si continuava en la senda autonomista i s'oblidava de les promeses.

La presidenta de l'ANC recriminava al Govern de la Generalitat manca de coratge, poca trempera, molta feblesa i enorme tebiesa en la llarga marxa cap a la república catalana.

No ha servit de res que, des del seu refugi de Waterloo, l'expresident Puigdemont sortís en defensa del seu deixeble. El fugitiu de la justícia demanava a l'ANC la màxima comprensió i lleialtat al Govern de Quim Torra perquè va assumir «un dels rols més difícils», que és «enfrontar-se a un Estat que no ha abandonat el conflicte amb Catalunya». I afegia: «Li vam encarregar que tirés endavant amb unes circumstàncies molt difícils i enormes limitacions pressupostàries i competencials».

Però la compassió de Puigdemont no lliga gens amb l'agenda del mes de gener del president Torra. Entre el reguitzell d'actes hi ha els següents: esmorzar popular a Arnés, presentació de la nova anyada dels vins de garnatxes blanques del Celler Cooperativa Agrícola de Batea, presència a la cavalcada de Reis d'Igualada, reunió amb Puigdemont a Waterloo, conferència a la Universitat de Stanford (Califòrnia), visita a la 56a Fira de l'Oli Qualitat Verge Extra, inauguració de Cervera, Capital de la Cultura Catalana 2019, visita als polítics presos a Lledoners, cloenda a Reus de l'assemblea general de socis de 186 cooperatives de producció d'oli, vi i fruita seca, participació a la concentració diària a Reus en suport als dirigents empresonats, assistència a la XI Gala dels Premis Gaudí, commemoració del 80è aniversari del bombardeig feixista de la Garriga, celebració del Dia Internacional de les víctimes de l'Holocaust i visita a la Carme Forcadell a la presó del Catllar.

Amb tanta activitat és lògic que no tingui temps per implementar la república! Si ni tan sols és capaç de gestionar el dia a dia! Només tres reunions del Consell Executiu i una sessió de control en el Parlament durant el gener. La paràlisi institucional està servida.

Ara bé, gent de l'ANC, tingueu pietat! No emprenyeu el president, que prou feina té amb deambular pel territori acudint a inauguracions, celebracions i commemoracions.

I respecteu la nova versió del refrany català: el cul d'en Quimet no s'està mai quiet!