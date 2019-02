Perversió alimentària

Anar avui a qualsevol supermercat comença a ser tota una aventura pel temps que perds intentant desxifrar un munt de marques que sota l'epígraf de productes tradicionals (llet, hamburgueses, croquetes, olis, farines....), intenten fer-nos creure que són el que no són. Si fem l'exercici veurem, per exemple, que a la secció de la llet trobem llet de soja o de civada, quan hauria estat més lògic anomenar-les sucs o extractes. O seguint el mateix exemple, algú creu que hi pot haver una llet de debò, desnatada i sense lactosa; a una cosa així l'hauríem d'anomenar, com a mínim, aigua tenyida.

En aquesta societat de llepafils i preocupada fins a l'extrem per l'alimentació estem substituint els productes naturals per tot un seguit de derivats que tenen molt a veure amb la indústria química o farmacèutica i molt poc a veure amb la producció natural, agrícola o ramadera.

Més que mai pren sentit aquella frase atribuïda a l'escriptor i gastrònom Manuel Vázquez Montalbán quan algú li va preguntar si coneixia un restaurant anomenat El Bulli. Ell va respondre que no coneixia cap restaurant amb aquell nom però que sí coneixia un laboratori. Ja sigui per la influència d'uns o per la tonteria d'altres està clar que les tendències del consum alimentari en el nostre país ens estan duent cap a la pèrdua de tot allò que pugui estar relacionat amb els animals, l'horta tradicional o la pesca. Els nous ciutadans seran experts en hamburgueses de tofu, paté d'ametlla, algues enllaunades o seitan arrebossat i algú ens farà creure que la veritable naturalitat rau en aquests productes davant d'aquells altres que realment eren conseqüència de la natura.

Avui fa lleig dir que t'agrada la carn o el peix perquè algú ràpidament ho relacionarà amb la mort d'animals vius o amb el maltractament animal. I que ningú s'estranyi que d'aquí a molt poc temps sorgeixi alguna iniciativa parlamentària per considerar delicte la cria de vedells o de gallines o la pesca tradicional. Ara resulta que ens haurem d'alimentar de quinoa, de llet d'arròs o fins i tot de productes impresos en una impressora 3D. Anem bé.