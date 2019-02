Fa pocs anys, una parella de turistes polonesos que es feien una selfie en uns penya-segats de Portugal –al Cabo da Roca, per ser exactes– van caure al buit quan intentaven trobar la posició més adequada per a la foto. Els seus dos fills, que estaven fent-se la selfie amb ells, van veure com els seus pares feien els passos fatídics cap enrere, somrient a la càmera, i es precipitaven al buit.

Quan vaig estar al Cabo da Roca vaig buscar el lloc en el qual havien caigut (un senyor que vivia per allà m'ho va assenyalar) i el més increïble de tot és que els dos turistes havien saltat una tanca i després un petit mur, i després s'havien internat en una zona que estava clarament senyalitzada com a prohibida (i que qualsevol persona racional hauria considerat molt perillosa). I tot i així, d'esquena i a molt pocs centímetres del precipici, van intentar fer un pas cap enrere buscant l'angle més espectacular per a la foto. I amb els seus fills al costat.

A la Wikipedia (en anglès) hi ha una llista dels accidents mortals patits per gent que s'estava fent una selfie. En menys de deu anys hi ha hagut 258 casos, molts en penya-segats o en gratacels (com la parella de metges polonesos de Cabo da Roca), i molts altres electrocutats després de pujar al sostre d'un tren i xocar amb un cable elèctric (aquesta sembla ser l'especialitat espanyola, amb diversos electrocutats ferroviaris). Un turista japonès va caure d'una de les cúpules del Taj Mahal mentre es feia una selfie. I en l'altre extrem del món, una turista belga va caure en un dels guèisers del Tatio, als Andes xilens (just a la frontera amb Bolívia). Hi vaig estar un cop, davant l'aigua bullint que borbollava formant unes boles marronoses de la mida d'una pilota, i el guia ja em va explicar la història d'un altre turista que havia caigut en un guèiser diversos anys enrere, encara que en aquella època no hi havia telèfons mòbils amb càmera, de manera que cal imaginar que el turista simplement es va acostar massa al guèiser, va relliscar i va caure en la fumarola, d'on el van treure amb el 90% del cos cremat, igual que li va passar a la turista belga. Un cas patètic és el de cinc nois que es van estirar a una pista d'un aeròdrom per fer-se una selfie en el moment de l'aterratge d'un avió. Un camió els va atropellar i dos d'ells van morir. Això va ser a Turquia.

L'última modalitat de selfies mortals és la que té lloc a la banyera, ja que hi ha gent que s'intenta fer-se'n una mentre té el mòbil endollat a la xarxa (per falta de bateria, és clar), i si el mòbil et rellisca de les mans –cosa fàcil amb el sabó i l'escuma–, les possibilitats de electrocutar-se són molt altes. Fa poc, una noia russa molt jove, de només quinze anys, va morir electrocutada a la banyera quan es feia una selfie. La noia era campiona de boxa i arts marcials. I abans d'ella, dues adolescents també s'havien electrocutat fent-se'n a la banyera quan tenien el mòbil endollat al carregador. Però l'autèntica especialitat dels adolescents russos és convertir-se en torxes humanes en pujar a un tren i xocar amb un cable de la línia elèctrica.

Suposo que totes aquestes morts a costa de les selfies ens diuen alguna cosa sobre nosaltres mateixos, cosa que no resulta molt encoratjadora i que potser és millor no conèixer. Una cosa com aquests cels foscos en els quals mai hi ha lluna ni estrelles.