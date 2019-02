La trampa del relator

El relator -nova paraula en el diccionari quotidià- és una trampa dels partits independentistes a Pedro Sánchez, que pensaven que el president del Govern espanyol diria que no. Era una manera de posar en evidència que qui no vol negociar, malgrat repetir la intenció cada dia, és ell. Pedro Sánchez, de qui ja s'hauria de saber el peu que calça, va dir que sí i la trampa, de cop i volta, es va girar a la contra de qui l'havia llençada. El relator relata, aixeca acta, fa de notari i, per tant, cap de les parts controla el relat. I a qui beneficia el control del relat? És evident que a les dues bandes perquè cada una d'elles vol dirigir el discurs als seus correligionaris. També és evident que qui ha sabut exercir millor aquest poder ha estat l'independentisme, que des del primer moment del procés ha sabut llegir que aquesta és una de les claus i es va saber aprofitar de la deixadesa del Govern de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez també ha fet la lectura i ha enxampat a contrapeu Quim Torra, Carles Puigdemont, el PDeCAT i ERC. Després de la posada en escena de la figura del relator, hem entrat en la segona fase; la de posar noms sobre la taula i ja hem vist que a republicans i demòcrates no els agrada cap de les propostes fins a arribar al trencament de les negociacions. Mentrestant, a Sánchez, PP, Cs i Vox li estan fent la campanya.