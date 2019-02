Molts i molts anys pel nou Trueta

El problema del nou hospital Trueta ja no és si s'edificarà a Girona o a Salt. El dubte, raonable, és si algun dia veurà la llum. Aquesta setmana, el delegat de la Generalitat a Girona, Pere Vila, ha dit la primera veritat d'un polític en molt de temps: «Passaran molts i molts anys per tenir el nou Trueta». Passa el temps, passen els consellers, i el més calent a l'aigüera. Ja fa més de 10 anys que Marina Geli (ara traspassada a la Crida) va presentar un projecte que va anar a l'arxiu amb l'arribada de Boi Ruiz i els efectes de la crisi. A Ruiz tampoc no se li pot negar claredat: no tenia cap intenció de construir-lo. Les seves prioritats per a la sanitat catalana eren altres, com hem pogut anar comprovant amb el pas dels anys.

Amb Toni Comín, molta xerrameca, especialitat de la casa, però cap pas endavant. La seva principal aportació va ser obrir el debat entre Girona i Salt; l'excusa perfecta per ajornar l'essencial: la construcció d'un nou hospital de referència a les comarques gironines per substituir l'actual.

El Trueta, abans batejat com a Álvarez de Castro i conegut pels gironins com la Residència, complirà 63 anys el pròxim mes d'abril. Amb la predicció de Pere Vila, hem de pressuposar que no tindrem nou hospital abans de 10 anys. S'aproparà als 75 d'existència amb unes instal·lacions envellides i, segons els experts, allunyades de les necessitats actuals. De l'actual consellera, Alba Vergés, no en sabem res. De fet, no sabem ni si existeix. Sort que «quan ens deixen gestionar les nostres infraestructures des d'aquí, excel·lim», com ha dit el conseller de Polítiques digitals, Jordi Puigneró.